Mali Şube tarafından yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan ünlü müteahhit Hüseyin Tüfekçi mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluk emri talep ediliyor. Zanlı avukatı süreye itiraz etti. Duruşma sürüyor.
Zanlının sahte beyanla resmi evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, iptal olmuş veya günü geçmiş belgeyi tedavüle sürme suçlamaları iddiası mahkemeye getirildi.
Kaynak: Kamalı Ajans
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.