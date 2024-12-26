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Hüseyin Ulu'nun ölümü... Araç sürücüsü teminatla serbest...

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Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında Hüseyin Ulu’nun ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan K.D teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Hüseyin Ulu'nun ölümü... Araç sürücüsü teminatla serbest...

Polis Çavuşu Ozan Avcı mahkemede olguları aktardı. Polis, 22 Aralık 2024 tarihinde, saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, K.D'nin (E-33), yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli dahili İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Alayköy'de sakin Hüseyin Ulu’ya aracının sol öne kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, Ulu’nun kaza mahalinde yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis memuru, bu süre içerisinde biri kaza anını gösteren 5 adet kamera görüntüsü tespit edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlı ile Ulu’dan alkol ve uyuşturucu testi için alınan kan örneklerinin analize gönderildiğini belirtti. Ulu’nun otopsinin de yapıldığını kaydeden polis, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı kırıklar ve iç kanama olduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca yolun aydınlatma durumuyla ilgili Kıb-Tek ile yazışma yapıldığını açıkladı.

Polis, 3 günlük sürede 13 ifade alındığını da söyledi. Polis, zanlının daha önce sürat ve dikkatsiz araç kullanma suçlarından trafikte sicili olduğunu belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını ve davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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