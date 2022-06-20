  • BIST 2.519,39
  • Altın 1025.039
  • Dolar 17.3275
  • Euro 18.2197
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPlaj voleybolu başlıyor

Hüseyin Vadilili Anı Turnuvası Gerçekleşti.

» »
Atıcılık Federasyonu Sporting Ligi kapsamında, Hüseyin Vadilili Anı Turnuvası,19 Temmuz Pazar günü geniş katılım ve şenlik havasında Doğancı Avcılık Atıcılık Poligon’un da gerçekleşti.
Hüseyin Vadilili Anı Turnuvası Gerçekleşti.

Atıcılık Federasyonu Sporting Ligi kapsamında, Hüseyin Vadilili Anı Turnuvası,19 Temmuz Pazar günü geniş katılım ve şenlik havasında Doğancı Avcılık Atıcılık Poligon’un da gerçekleşti.

Altı kategoride, seksen sporcunun yarıştığı müsabakada dereceye girenler belli oldu.

289003381_5324045510978545_3101571562886081864_n.jpg

Genç Erkeler Kategorisinde;

  1. Duhan Arapoğlu
  2. Halil Turay
  3. Özkan Uzunsaf

Avcılar Kategorisinde;

  1. Ekrem Madenci
  2. Redif Şençağ
  3. Ömer Oksu

Atıcılar Kategorisinde;

  1. Halil Şaban
  2. Ali Somuncu
  3. Hüseyin Şener

287204819_5208503462600387_2643626965708349421_n.jpg

Veteran Avcılar Kategorisinde;

  1. Yıldıray Madenci
  2. Ahmet Yamaner
  3. Bülent Kibar

Kadınlar kategorisinde;

  1. Dilber Başavcı
  2. Nilüfer Başavcı
  3. Ebru Emiroğlu

Veteran Avcılar Kategorisinde;

  1. Mehmet Mullaaziz
  2. Yaşar Çiftgül
  3. Salim Falco
  4. 287124302_319001517109545_2932693964292674621_n.jpg
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hüseyin Çobanoğlu Kalp Krizi geçirdi20 Haziran 2022 Pazartesi 14:53
  • Erhürman: GYÖ’lerin Kıbrıs Türk halkına sağlayacağı faydalar görmezden gelinemez20 Haziran 2022 Pazartesi 14:51
  • 804 sürücüye yasal işlem20 Haziran 2022 Pazartesi 14:27
  • 2022 yılı tarımsal destek miktar ve yöntemleri belirlendi20 Haziran 2022 Pazartesi 14:20
  • Tatar: Gelecek kuşakların Kıbrıs meselesini öğrenmesine yönelik çalışmalara her daim desteğim sürecektir20 Haziran 2022 Pazartesi 14:18
  • Girne- Alsancak yolu için 13 temmuzda ihaleye çıkılıyor!20 Haziran 2022 Pazartesi 14:15
  • SON DAKİKA! "Zararlar ödenecek!"20 Haziran 2022 Pazartesi 14:11
  • Universal Bank patronları teminata bağlandı, yargılama devam edecek...20 Haziran 2022 Pazartesi 14:07
  • KTOEÖS: Öğretmene ve Eğitime Değer Verin20 Haziran 2022 Pazartesi 14:07
  • Son bir haftada 8 yangın 215 bin TL hasar20 Haziran 2022 Pazartesi 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti