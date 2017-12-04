Husiler: Yemen eski Devlet Başkanı Salih öldürüldü

Yemen'de isyancı Husiler, eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğünü iddia etti. Salih'in cansız bedeni bir kamyonete taşınırken çekildiği öne sürülen görüntüler yayımlandı.

Yemen'de başkent Sana'da Salih'e bağlı güçler ile İran destekli Şii isyancılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı 75 yaşındaki eski devlet başkanının öldürüldüğünü duyurdu.

Husi kontrolündeki Mesire TV, "hainlerin lideri" olarak tanımladığı Salih'in öldüğünü bildirdi. Salih'in partisindeki kaynaklar da Suudi televizyonu El Arabiya'ya haberi doğruladı. Kaynaklar, Salih'in Sana'da Husilerle girilen çatışmada kafasından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Otuz yılı aşkın süre Yemen'i yöneten ve bu süre zarfında birden fazla kez Husilerle savaşan Salih, Arap Baharı'nın etkisiyle 2012'de istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak 2014'ün sonunda Sana'nın kontrolünü uluslararası kamuoyunca tanınan hükümetin elinden birlikte aldığı Husilerle sürpriz bir ittifak kuran Salih'in ülkeyi halen daha perde arkasından yönettiği düşünülüyordu.

Sürpriz ittifak bozulmuştu

Salih ve Husiler arasındaki kırılgan ittifak geçen hafta bozulmuş ve başkent Sana sokakları yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Sana'daki kaostan faydalanmak isteyen ve liderliğini yaptığı hükümet Suudi öncülüğündeki askeri koalisyon tarafından desteklenen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, emrindeki güçlere başkente ilerlemeleri için talimat vermişti.

Uluslararası destek gören hükümetten üst düzey bir yetkili de Associated Press'e yaptığı açıklamada Salih'in hayatınhı kaybettiğini doğruladı.

Uluslararası haber ajansları, doğruluğu bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan video görüntülerinde, Salih olduğu iddia edilen kişinin kanlar içindeki cansız bedeninin silahlı kişilerce battaniyeli sarılı hâlde taşınarak bir kamyonetin arkasına yüklendiğinin görüldüğünü bildirdi.