 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.993
  • Altın 159,733
  • Dolar 3,8974
  • Euro 4,6132
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Husiler: Yemen eski Devlet Başkanı Salih öldürüldü

» »
Husiler: Yemen eski Devlet Başkanı Salih öldürüldü
Yemen'de isyancı Husiler, eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğünü iddia etti. Salih'in cansız bedeni bir kamyonete taşınırken çekildiği öne sürülen görüntüler yayımlandı.

Yemen'de başkent Sana'da Salih'e bağlı güçler ile İran destekli Şii isyancılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı 75 yaşındaki eski devlet başkanının öldürüldüğünü duyurdu.

Husi kontrolündeki Mesire TV, "hainlerin lideri" olarak tanımladığı Salih'in öldüğünü bildirdi. Salih'in partisindeki kaynaklar da Suudi televizyonu El Arabiya'ya haberi doğruladı. Kaynaklar, Salih'in Sana'da Husilerle girilen çatışmada kafasından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Otuz yılı aşkın süre Yemen'i yöneten ve bu süre zarfında birden fazla kez Husilerle savaşan Salih, Arap Baharı'nın etkisiyle 2012'de istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak 2014'ün sonunda Sana'nın kontrolünü uluslararası kamuoyunca tanınan hükümetin elinden birlikte aldığı Husilerle sürpriz bir ittifak kuran Salih'in ülkeyi halen daha perde arkasından yönettiği düşünülüyordu.

Sürpriz ittifak bozulmuştu

Salih ve Husiler arasındaki kırılgan ittifak geçen hafta bozulmuş ve başkent Sana sokakları yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Sana'daki kaostan faydalanmak isteyen ve liderliğini yaptığı hükümet Suudi öncülüğündeki askeri koalisyon tarafından desteklenen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, emrindeki güçlere başkente ilerlemeleri için talimat vermişti.

Uluslararası destek gören hükümetten üst düzey bir yetkili de Associated Press'e yaptığı açıklamada Salih'in hayatınhı kaybettiğini doğruladı.

Uluslararası haber ajansları, doğruluğu bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan video görüntülerinde, Salih olduğu iddia edilen kişinin kanlar içindeki cansız bedeninin silahlı kişilerce battaniyeli sarılı hâlde taşınarak bir kamyonetin arkasına yüklendiğinin görüldüğünü bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çin’in liman kenti Ningbo'da şiddetli patlama26 Kasım 2017 Pazar 18:34
  • Avrupa’ya füze menzilini genişletme tehdidi26 Kasım 2017 Pazar 18:33
  • Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi: Ölmeden reformları kendi gözlerimle görmek istiyorum24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 85 ölü24 Kasım 2017 Cuma 15:26
  • Suriyeli muhalifler masaya tek heyetle oturacak24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Rusya Genelkurmay Başkanı: Suriye'deki Rus askeri varlığı muhtemelen azaltılacak23 Kasım 2017 Perşembe 17:58
  • Irak'ta IŞİD'in son kalıntılarına operasyon23 Kasım 2017 Perşembe 17:47
  • Gözler Soçi'deki üçlü Suriye zirvesinde22 Kasım 2017 Çarşamba 14:27
  • Trump ve Putin Suriye'yi görüştü22 Kasım 2017 Çarşamba 14:19
  • Ruhani'den bölge ülkelerine: İsrail'in tuzağına düşmeyin21 Kasım 2017 Salı 17:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti