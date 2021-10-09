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Husilerden Kral Abdullah Havalimanı’na İHA’lı saldırı: 10 yaralı

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Açıklamada, saldırı sonucu 6'sı Suudi Arabistanlı, 3'ü Bangladeşli ve 1'si Sudanlı olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Havalimanında maddi hasar meydana geldiği de aktarıldı.
Husilerden Kral Abdullah Havalimanı’na İHA’lı saldırı: 10 yaralı

Yemen’de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın Cizan’daki Kral Abdullah Havalimanı’na dün gece geç saatlerde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 6'sı Suudi Arabistanlı, 3'ü Bangladeşli ve 1'si Sudanlı olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Havalimanında maddi hasar meydana geldiği de aktarıldı.

‘SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDEBİLİR’

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sözcüsü Tuğgeneral Turki Al-Malki daha sonra yaptığı açıklamada, bu sabah erken saatlerde ikinci bir İHA saldırısının engellendiğini söyledi. Söz konusu ikinci saldırıya ilişkin detay vermeyen Al-Maliki, “Husi milisleri, sivilleri hedef alarak etik olmayan uygulamalarını sürdürüyor. Sivil bir havalimanını hedef almak, geleneksel Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca özel koruma sağlanan sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması anlamına geliyor ve bu nedenle savaş suçu teşkil edebilir” diye konuştu.

Al-Maliki ayrıca, sivilleri düşmanca saldırılardan korumak için tüm operasyonel önlemlerin alındığını söyledi.

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