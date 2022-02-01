Husilerin füze saldırısının gölgesinde geçen İsrail Cumhurbaşkanı'nın BAE ziyareti: Hedefler, sonuçlar

BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail cumhurbaşkanı olan Herzog, iki gün süren ziyaretinde, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile temaslarda bulundu.

BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail cumhurbaşkanı olan Herzog, iki gün süren ziyaretinde, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile temaslarda bulundu.

Herzog ayrıca, BAE programı kapsamında, ülkedeki Yahudi toplum temsilcileriyle bir araya geldi, Expo 2020 Dubai'ye katıldı ve Şeyh Zayid Camisi'ni gezdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İsrail'in Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı ve BAE-İsrail İş Konseyi Kurucu Ortağı Fleur Hassan-Nahoum, Herzog'un ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Husilerin BAE saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nahoum, ziyaretten ötürü "çok heyecanlı ve çok mutlu" olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı tarihi bir ziyaretle ilk defa BAE'ye gitti. Bu aynı zamanda bir cumhurbaşkanımızın İsrail adına ilk Körfez ülkesi ziyaretiydi. Bunun için çok mutluyuz. Bu (ziyaret) bizim için, Abraham Anlaşmasıyla son bir buçuk yılda BAE ile inşa ettiğimiz mükemmel ilişkinin açığa vurumu oldu."

Herzog ziyareti sırasında Husilerden füze saldırısı

İsrail Cumhurbaşkanının ziyaretine damga vuran gelişme ise, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Herzog'un orada bulunduğu gün BAE'ye balistik füze ile saldırması oldu.

İsrailli yönetici Nahoum, saldırı hakkında, Husilerin 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye düzenlediği ve 3 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı da hatırlatarak, şu yorumu yaptı:

"2 hafta önce Husiler tarafından BAE'ye bir saldırı daha gerçekleştirilmişti. Bu da Orta Doğu'nun iki türden ülkelere ayrıldığını teyit ediyor: Barış, refah ve birlik isteyen ülkeler ile aşırıcılık ve yıkım isteyen ülkeler. İran Husileri fonluyor, Hamas'ı ve Hizbullah'ı fonladığı gibi. Bunların hepsi bir. Husilerin BAE gibi egemen bir ülkeye saldırısı tamamen kabul edilemezdir."

BAE-İsrail arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkması bekleniyor

BAE-İsrail İş Konseyi Kurucu Ortağı da olan Nahoum, iki ülke arasında Eylül 2020’de ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasından bu yana ekonomik ilişkilerde hızlı ilerleme kaydedildiğine dikkati çekti.

BAE ile ticaret hacmini bu yıl yaklaşık 2 katına çıkarmayı beklediklerini vurgulayan Nahoum, şunları söyledi:

"(İki ülke ilişkileri şu ana kadar) Oldukça verimli seyretti. Bu sadece bir başlangıç; geçtiğimiz 2021 yılında 1 milyar dolarlık ticaret hacmi yakaladık. Kurucusu olduğum BAE-İsrail İş Konseyi olarak, 2022 yılında 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacağımızı tahmin ediyoruz."

İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 13 Aralık 2021'de Abu Dabi’ye ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelmişti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine önceki gün Abu Dabi'ye giden Isaac Herzog da BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.