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Husumetli olduğu kişi yerine başkasını öldürdü

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Husumetli olduğu kişi yerine başkasını öldürdü
Husumetli olduğu kişi yerine başkasını öldürdü

Balıkesir’in Havran ilçesinde husumetli olduğu kişi yerine yanlışlıkla başkasını öldüren şahıs jandarmaya teslim oldu.

Çamdibi Mahallesi’nde Fazlı Ü. isimli kişi, husumetli olduğu kişi yerine, husumetli olan kişi ile komşu olan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Süleyman Türk’ü vurdu.

F.Ü. isimli kişi ardından jandarmaya giderek, yanlışlıkla husumetli olduğu kişi yerine yanındaki komşusunu vurduğunu ileri sürdü.

İlçede büyük üzüntüyle karşılanan olay sonrası Türk, ikindi namazına müteakip mahalle caminde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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