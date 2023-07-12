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Husumetlisini banka içerisinde darp etti...

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Hamitköy’de meydana gelen "Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma, İthale-i Lisan, Rahatsızlık" suçlarında tutuklanan zanlı E.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Husumetlisini banka içerisinde darp etti...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Recep Abakan, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Ercan Kaya’nın "Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma, İthale-i Lisan, Rahatsızlık" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11.07.2023 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa’da, Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan İş Bankası şubesi içerisinde, zanlı E.K'nın, aralarında önceden bulunan husumet nedeni ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu 49 cm uzunluğundaki ahşaptan mamul sopa ile Lefkoşa'da sakin Hasan Koçak’ın başına ve vücudunun muhtelif yerlerine birçok kez vurmak sureti ile adı edileni ciddi şekilde darp ettikten sonra, yüksek sesle "gel lan buraya it" demek suretiyle rahatsızlık yapıp, ithale-i lisanda bulunduğunu anlattı.

Polis, bahse konu ahşaptan mamul sopa emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlının İtiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini ve Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının akabinde suçunu itiraf ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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