Huzurlu Şehirler Çocuk Resim Yarışması’nda  LTB ön seçici kurulu değerlendirmesini yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de içinde bulunduğu Mayors for Peace (Barış İçin Belediye Başkanları Örgütü) tarafından organize edilen ve dünyada 166 ülkeden üye şehirlerin katılımı ile yapılan “Huzurlu Şehirler-2023” Çocuk Resim Yarışması’na Lefkoşalı çocuklar ve gençler eserleri ile katılım gösterdi.

Seçici Kurul toplam 10 resim belirledi

Yarışma “Barış senin için ne ifade eder?” temasıyla 6-10 yaş ve 11-15 yaş kategorilerinde yapılırken,

LTB’ye ulaştırılan resimler Mehmet Harmancı (LTB Başkanı), Laden Asilzade (Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı), Deniz Erkal (Uzman Psikolog), Özlem Ünsal (LTB Meclis Üyesi – Kent Araştırmacısı) ve Naz Atun (Sanatçı)’dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesinden geçti. Her kategoride 5’er resmin seçildiği değerlendirme sonunda 10 resim Mayors for Peace tarafından oluşturulan organizasyon komitesinde gönderildi.

Sonuçlar Kasım ayında duyurulacak

Her kategoride bir 1.’lik ödülü, iki 2.’lik Ödülü ve üç 3.’lük ödülü sahibi eser seçilecek. Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü, Birincilik Ödülü alan iki eserden birine verilecek. Eserleri dereceye giren üye şehirlere sertifika ve hatıra hediyeleri gönderilecek. Ayrıca, Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü'nü kazananlar ve üye şehirlerin her birine, sanatçının adı, yaşı, ülkesi/bölgesi, şehri ve gönderilen sanat eserinin görselinin basılı olduğu 20'şer adet şeffaf klasör verilecek. Sonuçlar Kasım ayında Mayors for Peace web sitesinden duyurulacak.