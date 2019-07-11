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Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir

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Uyku sırasında bacaklarınızda uyuşma ve ağrı oluyorsa, huzursuz bacak sendromu şikayetiniz olabilir. Uzman Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu, huzursuz bacak sendromunu anlattı.
Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir

Huzursuz bacak sendromu nedir?

 

Huzursuz bacak sendromu, tek bir rahatsızlık anlamına gelmeyen ve bacaktaki tüm rahatsızlıkların ortak bileşeni olan bir hastalıktır. Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda nahoş veya rahatsız edici hislere ve onları hareket ettirmeye karşı konulmaz bir dürtüye neden olur. Bu rahatsızlık genellikle bacakların hareketsiz kalması durumunda ve uykuda kendini gösterir. Bu nedenle hareket ve uyku bozukluğu olarak da ifade edilir.
Bacaklarda kramp, ağrı ve hareket ettirme isteği bu rahatsızlığın belirtileri arasındadır. Huzursuz bacak sendromu kadınlarda ve orta yaş grubunda daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Yavaş başlayan bu hastalık ilerlediğinde gece uyku problemleri yaşanmasına neden olur. Bunun yanı sıra huzursuzluğa ve agresifliğe de neden olabilir. Bazı durumlarda kollarda da aynı huzursuzluk hissedilebilir.

 

Bacağın hareket ettirilmediği zamanlarda kötüleşen karıncalanmalar, ağrılar, kramplar, yanmalar harekete geçmekle, özellikle yürümeye başlamakla hafifler. Huzursuz bacak sendromu istirahatten hoşlanmayan bir ağrı şeklindedir.

 

Belirtileri nelerdir?

 

Bu hastalarda yorgunluk ve gündüz uykusu ihtiyacı, konsantrasyon güçlüğü, iş ve okul performansını ve kişisel ilişkileri etkileyebilecek belirtiler ortaya çıkabilir. Yaşam kalitesinde ve iş verimliliğinde azalmanın yanı sıra seyahatederken ortaya çıkan ağrı artışı bu hastaların sosyal yaşamlarını da kısıtlayabilir.

 

Sebepleri nelerdir?

 

Demir eksikliği, diyabet, hamilelik, hipotiroidi, hipertansiyon, ağır metal toksinleri, mineral, vitamin ve eser element eksiklikleri, çoklu sinir ağrısı, sinir iltihapları, bazı hormonal hastalıklar, sigara alışkanlığı, kafein, alkol, diyaliz tedavisindeki böbrek yetmezliği hastalarında ve bacaklardaki varisler de huzursuz bacak sendromuna neden olan faktörler arasındadır.

 

Riskleri nelerdir?

 

Huzursuz bacak sendromu; Parkinson hastalığı, fibromiyalji, kas hastalıkları, eklem hastalıkları, dolaşım bozuklukları gibi sinir rahatsızlıkları ile benzer belirtilere sahip olan rahatsızlıklardandır. Bu yüzden de bacakta meydana gelen her ağrı ya da yanma huzursuz bacak sendromu olmayabilir. Bu nedenle hastalığın tam olarak ne olduğunu öğrenmek için doktora başvurulması gerekir.

 

Nasıl tedavi edilir?

 

Huzursuz bacak sendromunun tedavi edilmesi için rahatsızlığın altında yatan nedenler araştırılmalıdır. Bu nedenle kişiye özgü değerlendirme yapılarak, hastanın hangi alanlarda daha fazla etkilendiği belirlenmeli ve tedavi planı ona göre oluşturulmalıdır. Başka bir rahatsızlıktan kaynaklanıyorsa ilk önce o rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekir. Örneğin demir eksikliği varsa tedavi planı bu hastalığın tedavisine yönelik olmalıdır veya hastanın kullandığı ilaçlardan kaynaklanıyorsa ona göre hareket edilerek tedavi edilmelidir.

 

İlaçla tedavi

 

Çoğu hasta ilaçsız destek tedavileri ve ilaçlarla daha iyi bir konuma gelmektedir. Hastanın kendi alabileceği önlemler şikayetlerin iyileşmesinde önemlidir. Sigarayı bırakmak, kafeinin azaltmak, fazla kilolardan kurtulmak, egzersiz yapmak, kaliteli bir uyku düzeni, yatmadan önce soğuk-sıcak uygulaması, germe-çekme egzersizleri ve stresle mücadele yöntemleri hastanın kendi başına yapabileceği tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.
Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar; Parkinson ilaçları, antiepileptikler, demir ilaçları, kuvveti ağrı kesiciler, sakinleştiriciler ve uyku ilaçları bir doktor muayenesi sonrasında uygun görülmesi halinde kullanılabilir.

 

Nöralterapi ile tedavi

 

Huzursuz bacak sendromunun tedavisinde; hastalığın altta yatan nedenlerine yönelik olarak uygulanan lokal anestezik tedavileri (nöralterapi) ile sinirsel uyarıları, kan dolaşımının rahatlaması, kaslardaki oksijenlenme artışı, ağrı, kasılma, kramplar ve huzursuzluk şikayetlerini düzenlemek mümkündür. Ayrıca bu hastalarda nöralterapiye destek olarak Ozonterapi dolaşım ve dokuların oksijenlenmesi sağlamaktadır. Tıbbi masaj, akupunktur, mezoterapi, eksik olan vitamin-mineral ve eser elementlerin belirlenerek destekleyici serumlarla yerine konulması, beslenmenin düzenlenmesi (özellikle rafine şekerin bu tabloyu arttırdığı ifade edilmektedir) ve yaşam şekli değişiklikleri ile etkin sonuçlar alınabilmektedir.

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