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Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak

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Hyundai ve Boston Dynamics, Boston Dynamics'in kurucusu Marc Raibert tarafından yönetilecek yeni enstitüye 400 milyon dolardan fazla başlangıç yatırımı yapacak.
Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak

Hyundai açıklamasına göre, otomotiv devi Hyundai Motor Grubu ve Boston Dynamics tarafından yepyeni bir yatırıma imza atıldı. Grup tarafından yönetilecek olan enstitü, bilişsel ve atletik yapay zeka (AI) kadar organik donanım tasarımının teknik alanlarındaki kaynaklarına yatırım yapacak.

Enstitü, yapay zeka ve robotik araştırmaları ile ilgili yazılım ve donanım mühendisliğinde de etkinliğini artıracak. Bu tip endüstri odaklı alanlarda yetenekli kişileri işe almanın yanı sıra üniversiteler ve kurumsal araştırma laboratuvarlarıyla da ortak çalışılacak.

Araştırmaya öncelik veren enstitü, gelişmiş robotların yaygınlaşması için çalışacak. Yapay zeka, robotik, bilgi işlem, makine öğrenimi ve mühendislik alanlarındaki seçkin mühendisler, robotlar için daha fazla teknoloji odaklı hareket edecek.

Enstitü, Amerika Massachusetts'teki Kendall Square araştırma merkezinde yer alacak. Yapay zeka ve robotik araştırmacılarıyla beraber yazılım ve donanım mühendislerini de işe alarak teknoloji alanında yeni istihdam fırsatları da yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boston Dynamics Direktörü Marc Raibert, hedeflerinin daha akıllı, daha çevik, daha algısal ve daha gelişmiş robotlar ve akıllı makineler yaratmak olduğunu ifade etti.

Raibert, "Enstitünün yapısı, teknoloji alanındaki temel çözümlerden yararlanarak sorunsuz çalışan robotlar üretmek üzerine kurulu. İnsanlığa gelecekte daha faydalı olabilmek adına sınırları zorlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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