“I. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Sağlık Sempozyumu” gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Cinsel Sağlık Hizmet Birimi tarafından düzenlenen “I. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Sağlık Sempozyumu” ile okul öncesi ve gençlik dönemlerinde cinsel eğitim konusu ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Cinsel Sağlık Hizmet Birimi tarafından düzenlenen “I. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Sağlık Sempozyumu” ile okul öncesi ve gençlik dönemlerinde cinsel eğitim konusu ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Cinsel Sağlık Hizmet Birimi’nin düzenlediği “I. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Sağlık Sempozyumu” Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Okul öncesi ve gençlik döneminde cinsel sağlık eğitimini ele alan sempozyumda iki oturum ve bir panel ile düzenlendi. Alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren sempozyumda; ailede cinsel eğitim konusu ele alınarak ebeveynlerin çocuklarına cinsellik konusunda nasıl rehberlik edebileceği tartışıldı. Okul öncesinde uygulanan cinsel eğitim programlarının ele alındığı sempozyumda, çocukları korumaya yönelik, okul temelli cinsel istismarı önleme programları tanıtıldı. Gençlik döneminde cinsel yönelime dayalı tacizi önleme programları üzerinde de durulan sempozyumda, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Sempozyumun sonunda düzenlenen ve “HPV Aşısı”nın ele alındığı panelde ise HPV aşısının etkinliği, yaygınlığı ve gelecekteki kullanım stratejileri ele alındı. Başkanlığını Girne Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen’in yaptığı panelde üç ayrı sunum gerçekleştirildi. Panelde; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmet Gün, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Yaycı ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Özbakır yer aldı.

Sempozyumun başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ve Yakın Doğu Üniversitesi Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği ABD öğretim üyesi, aynı zamanda Cinsel Sağlık Hizmeti Birimi Başkanı Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder üstlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise sempozyumda onursal başkan olarak yer aldı. Sempozyumun sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

İki oturumda sekiz sunum, birçok konuda derinlemesine bilgi paylaşımı!

Düzenlenen ilk oturumun başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Candan Öztürk ile Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder yaptı. Oturumda; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Uzm. Hulin Sıddık “Okul Öncesi Dönemde Cinsellik ve Cinsel Sağlık”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Rojin Mamuk “Ailede Cinsel Eğitim”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci, “Okul Öncesi Okullarında Cinsel Eğitim Program Örnekleri” ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Uzm. Rukiye Uslu “Okul Temelli Cinsel İstismarı Önleme Program Örnekleri” başlıklı sunum yaptı.

İkinci oturumun başkanlığını ise; Yakın Doğu Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmet Gün ile Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meryem Karaaziz yaptı. Oturumda; Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Akalp “Adolesan ve Gençlik Döneminde Cinsellik ve Cinsel Sağlık Sorunları”, Uzm. Nilsu Atıcı “Okullarda Kapsamlı Cinsel Eğitim Örnekleri”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Fzt. Batuhan Dericioğlu “Cinsel Yönelime Dayalı Tacizi Önleme Program Örnekleri” ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Eyüp Yaycı “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların Tanı ve Tedavisi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder: “Cinsellik ve cinsel sağlık alanında farkındalık yaratırken, sorunları çözümleriyle birlikte multidisipliner yaklaşımlarla tartışacağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Cinsel Sağlık Hizmet Birimi’nin 2023 yılı Aralık ayında kurulduğunu ve kısa sürede birçok başarılı projeye imza attığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder; birim olarak farkındalık, tanıtım ve bilgilendirme etkinliklerinde aktif rol aldıklarını söyledi. İş birliği yapan belediyelerle birlikte 14 köyde cinsellik ve cinsel sağlık eğitimleri düzenlediklerini ifade eden Doç. Dr. Güder, “Birimimize başvuran öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz ve hastanemizdeki klinik hizmet biriminden de destek alıyoruz. Yönetimimize ve gönüllü kadromuza verdikleri destek için teşekkür ederiz” dedi.

İlk sempozyumda “Okul öncesi ve gençlik dönemlerinde cinsellik ve cinsel sağlık sorunları” temasının ele alındığını dile getiren Doç. Dr. Güder, “İlerleyen sempozyumlarda; cinsel işlev bozuklukları, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki cinsellik ve cinsel sağlık sorunlarını tartışacağız. Anne karnından başlayarak, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde cinselliği de gündeme alacağız” şeklinde konuştu. Sempozyumun, okul öncesi ve gençlik dönemlerinde cinselliğin çocuklar ve gençler için ne anlama geldiğini tartışmayı ve cinsel sağlık sorunlarına farkındalık yaratmayı amaçladığını belirten Doç. Dr. Güder, “Farkındalık yaratırken sorunların çözümleriyle birlikte multidisipliner yaklaşımlarla tartışmayı hedefliyoruz” dedi. Cinselliğin çoğu zaman ‘utanma, korku ve yanlış inanışlarla’ ilişkilendirildiğini söyleyen Doç. Dr. Güder, ülkede cinsel eğitimin kapsamlı şekilde bulunmadığını ifade ederek, “Hem aile içinde hem de eğitim alanında büyük eksiklikler var. Gençlerin başvuracağı cinsel sağlık hizmetleri de eksik. Tüm bu sorunları ele aldığımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin cinsellik konusunda sorunlar yaşadığını gözlemliyoruz. Bu nedenle okul öncesi ve gençlik dönemlerinden itibaren kapsamlı cinsel eğitimle bu sorunları azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.