“I. Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022” sergisi YDÜ'de Açılıyor

33 ülkeden 56 ödüllü fotoğrafı bir araya getiren “I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022” sergisi, 22 Kasım Salı günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen ve 33 ülkeden 56 ödüllü fotoğrafı bir araya getiren “I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022” sergisinin açılış ve ödül töreni, 22 Kasım Salı günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in ev sahipliğinde düzenlenecek sergiye, yarışmayı düzenleyen Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Kakha Pkhakadze ve Salon Başkanı Nino Mgenashvili’nin de katılacak. Sergi açılışında, yarışmada başarı gösteren Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçılarına ödülleri de takdim edilecek.

Üç farklı kategoride 33 farklı ülke fotoğrafçısının 56 ödüllü fotoğrafı sergilenecek

Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmada, ödül ve sergileme hakkı kazanan sanatçıların eserleri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından fotoğrafseverlerle buluşturulacak. Yakın Doğu Üniversitesi himayesinde 33 farklı ülke fotoğrafçısının 56 ödüllü fotoğrafının yer alacağı sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 430’uncu sergisi olacak. “I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf

Yarışması FOTOMAN 2022” 19 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

“I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022”da, dünya fotoğrafına yön veren pek çok uluslararası federasyonun da onayı bulunuyor. Bunlardan ilki UNESCO tarafından da tanınan ve 103 ülkede üyesi bulunan FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu). Ayrıca PSA, GPU, IAAP gibi uluslararası federasyonların da yarışmada patronajı (onayı) bulunuyor.