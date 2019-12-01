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I.Uluslararası Kültür Sanat Buluşması Kültür Etkinliklerinde Yakın Doğu Üniversitesine Dört Ödül Birden…

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I.Uluslararası Kültür Sanat Buluşması Kültür Etkinliklerinde Yakın Doğu Üniversitesine Dört Ödül Birden…
I.Uluslararası Kültür Sanat Buluşması Kültür Etkinliklerinde Yakın Doğu Üniversitesine Dört Ödül Birden…

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) tarafından gerçekleştirilen I. Uluslararası Kültür Sanat Buluşması Kültür Etkinliklerinde birincilik, ikincilik, DAÜ özel ödülü ve MAKAMER özel ödülü olmak üzere dört ödüle layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, MAKAMER’in bu yıl belirlediği "Kadının Her Alanda Özgürleşmesi" teması ışığında düzenlediği "1.Uluslararası Kültür Sanat Buluşması" Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Özgür Kadın” konulu yarışmaya katılan Yakın Doğu Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerinden Bülent Irkad 1.lik ödülü, İzel Hastunç 2.lik ödülü, Selma Jasmin Devin DAÜ Özel Ödülü, Zülal Sabiha Beşerler ise MAKAMER Özel Ödülünü kazandı.  Yarışmada ayrıca Nihan Metin’in eserleri de sergilemeye layık görüldü.  

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Vedia Okutan Gaydeler ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Eser Keçeci’nin davetli sanatçılar arasında yer aldığı etkinlikte eserler; Seramik Sanatçıları Gopal Das Shrestha, Dr. Majid Ziyae, Prof. Sevim Çizer, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Semral Öztan, MAKAMER’den bir temsilci ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişiden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

Öğrencilere Motivasyon Kazandıran Ödüller Mutluluk Verici

Yakın Doğu Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Vedia Okutan Gaydeler, kazanılan ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada gurur verici bir başarı elde edildiğini söyledi.

Gaydeler, ülke kültür sanatının gelişmesini sağlamak, yurt içi ve dışında tanıtımını sağlamak, genç sanatçı adaylarının motivasyonunu güçlendirmek, yabancı ülke sanatçılarıyla tanışmak ve başka ülkelerle kültür alışverişinde bulunmanın amaçlandığı etkinlikte öğrencilerin ödül kazanmasının ve eserlerinin sergilemeye layık görülmesinin motivasyon kazandırdığını ifade etti.

Vedia Okutan Gaydeler, “Yarışmaya 5 öğrencimin 10 seramik eseriyle katılım göstermesi ve değerlendirme sonucuna göre 1.lik başarı ödülü, 2.lik başarı ödülü, DAÜ Özel Ödülü ve MAKAMER özel ödülünü almalarından büyük mutluluk duyuyorum. Dört ödül ve geriye kalan eserlerin sergileme alması da öğrencilerime ayrı bir motivasyon kazandırdı” dedi.

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