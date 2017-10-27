 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.884
  • Altın 155,464
  • Dolar 3,8021
  • Euro 4,4052
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASon dakika: Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İbadi, operasyonları 24 saat süreyle durdurdu

» »
İbadi, operasyonları 24 saat süreyle durdurdu
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak'ın kuzeyindeki askeri operasyonları 24 saat süreyle durdurma kararı aldı.

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İbadi, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bölgelerde yürütülen askeri operasyonları 24 saat süreyle durdurma kararı aldı.

Açıklamada, "İbadi, Irak ordusunun tüm ihtilaflı bölgelere, Fayş Habur kasabasına ve uluslararası sınırlara konuşlanması amacıyla taraflar arasında çatışma yaşanmasından kaçınmak için operasyonları 24 saat süreyle durdurma talimatı verdi" dendi.

İbadi aynı zamanda Irak ordusunun başkomutanlığı görevini üstleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM: Esad rejimi sarin gazı kullandı27 Ekim 2017 Cuma 13:22
  • "Binlerce IŞİD savaşçısı ülkelerine döndü, Türkiye ilk sırada"26 Ekim 2017 Perşembe 15:54
  • Uluslararası koalisyon: Irak ve IKBY arasında arabuluculuk yapmayacağız26 Ekim 2017 Perşembe 15:53
  • Putin: Suriye'nin yüzde 90'dan fazlası teröristlerden temizlendi26 Ekim 2017 Perşembe 15:34
  • İbadi referandum sonuçlarının iptalini istedi26 Ekim 2017 Perşembe 13:28
  • Irak'tan IŞİD'e karşı yeni operasyon26 Ekim 2017 Perşembe 13:25
  • Netanyahu: "Dünya Kürtlere gelecekleri için destek vermeli"25 Ekim 2017 Çarşamba 14:55
  • Peskov: "Türkiye, eylemlerini Rusya'yla koordine ediyor"25 Ekim 2017 Çarşamba 14:54
  • Akdeniz'de 2017 bilançosu: 2 bin 800 ölüm25 Ekim 2017 Çarşamba 14:13
  • Erbil referandum sonucunu askıya almayı önerdi25 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti