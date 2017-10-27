İbadi, operasyonları 24 saat süreyle durdurdu

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İbadi, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bölgelerde yürütülen askeri operasyonları 24 saat süreyle durdurma kararı aldı.
Açıklamada, "İbadi, Irak ordusunun tüm ihtilaflı bölgelere, Fayş Habur kasabasına ve uluslararası sınırlara konuşlanması amacıyla taraflar arasında çatışma yaşanmasından kaçınmak için operasyonları 24 saat süreyle durdurma talimatı verdi" dendi.
İbadi aynı zamanda Irak ordusunun başkomutanlığı görevini üstleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.