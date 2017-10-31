İbadi: Türkiye, IKBY konusunda hata yaptığını kabul etti

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY)dönük yaklaşımı konusunda hata yaptığını kabul ettiğibi söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn'e bir mülakat veren İbadi, IKBY'nin Eylül sonunda bağımsızlık referandumuna gitmesinin öncesinde Türkiye'nin Erbil'le doğrudan siyasi ve ekonomik ilişkiler kurduğunu hatırlattı ve referandum sonrasında yaşanan süreçte Ankara'nın 'hatasını kabul ettiğini' belirtti.

2012 yılında Ankara ve Erbil arasında imzalanan bir anlaşmayla IKBY'deki petrol sahalarından Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol taşıyan bir boru hattı kurulmuş, Bağdat yönetimi IKBY'nin tek başına bu tür uluslararası anlaşmalara imza atmasının Irak anayasasına aykırı olduğunu söylemişti.

Türkiye o dönemde Bağdat ve Erbil arasında yaşanan gerilimi "Irak'ın iç meselesi" olarak tanımlayarak tarafların konuyu diyalog yoluyla çözmesi yönünde çağrılar yapmıştı.

İbadi, Peşmerge güçlerinin kontrolü altında bulunan ve Türkiye-Irak arasında yer alan tüm sınır geçişlerinin kontrolünün de Bağdat'a devredilmesi gerektiğini ifade ederek, sembolik birkaç sınır geçişinin merkezi yönetime verilmesiyle tatmin olmayacaklarını söyledi.

'IKBY DİPSİZ KUYUYA DÖNÜŞMEMELİ'

badi'nin röportajda dikkat çektiği bir diğer nokta ise IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Peşmerge güçlerinin geleceği oldu.

Erbil yönetiminin "300 bin Peşmerge var" iddiasını gerçekçi bulmadığını ifade eden İbadi, "Kürdistan'daki birçok yetkili bana küçük bir silahlı gücün bulunduğunui kalanların ise evlerinde oturduğunu söylüyor" dedi.

Peşmege güçlerini maaşa bağlamaya hazır olduğunu ifade eden İbadi, "Eğer kendi küçük yerel silahlı güçlerinin olmasını istiyorlarsa, bu silahlı güç çok kalabalık olamaz. Bu silahlı gücün parasını da kendileri ödemeli. IKBY, federal hükümet tarafından yapılan ödemeler için dipsiz kuyuya dönüşmemeli" diye konuştu.