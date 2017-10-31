 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.143
  • Altın 155,137
  • Dolar 3,7957
  • Euro 4,4251
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

İbadi: Türkiye, IKBY konusunda hata yaptığını kabul etti

» »
İbadi: Türkiye, IKBY konusunda hata yaptığını kabul etti
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY)dönük yaklaşımı konusunda hata yaptığını kabul ettiğibi söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn'e bir mülakat veren İbadi, IKBY'nin Eylül sonunda bağımsızlık referandumuna gitmesinin öncesinde Türkiye'nin Erbil'le doğrudan siyasi ve ekonomik ilişkiler kurduğunu hatırlattı ve referandum sonrasında yaşanan süreçte Ankara'nın 'hatasını kabul ettiğini' belirtti.

2012 yılında Ankara ve Erbil arasında imzalanan bir anlaşmayla IKBY'deki petrol sahalarından Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol taşıyan bir boru hattı kurulmuş, Bağdat yönetimi IKBY'nin tek başına bu tür uluslararası anlaşmalara imza atmasının Irak anayasasına aykırı olduğunu söylemişti.

Türkiye o dönemde Bağdat ve Erbil arasında yaşanan gerilimi "Irak'ın iç meselesi" olarak tanımlayarak tarafların konuyu diyalog yoluyla çözmesi yönünde çağrılar yapmıştı.

İbadi, Peşmerge güçlerinin kontrolü altında bulunan ve Türkiye-Irak arasında yer alan tüm sınır geçişlerinin kontrolünün de Bağdat'a devredilmesi gerektiğini ifade ederek, sembolik birkaç sınır geçişinin merkezi yönetime verilmesiyle tatmin olmayacaklarını söyledi.

'IKBY DİPSİZ KUYUYA DÖNÜŞMEMELİ'

badi'nin röportajda dikkat çektiği bir diğer nokta ise IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Peşmerge güçlerinin geleceği oldu.

Erbil yönetiminin "300 bin Peşmerge var" iddiasını gerçekçi bulmadığını ifade eden İbadi, "Kürdistan'daki birçok yetkili bana küçük bir silahlı gücün bulunduğunui kalanların ise evlerinde oturduğunu söylüyor" dedi.

Peşmege güçlerini maaşa bağlamaya hazır olduğunu ifade eden İbadi, "Eğer kendi küçük yerel silahlı güçlerinin olmasını istiyorlarsa, bu silahlı güç çok kalabalık olamaz. Bu silahlı gücün parasını da kendileri ödemeli. IKBY, federal hükümet tarafından yapılan ödemeler için dipsiz kuyuya dönüşmemeli" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'da kadınlara stadyuma girme hakkı30 Ekim 2017 Pazartesi 13:20
  • İran, IKBY ile sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldıracak30 Ekim 2017 Pazartesi 12:38
  • Lavrentyev: Suriye, önümüzdeki haftalarda IŞİD'den temizlenecek30 Ekim 2017 Pazartesi 12:36
  • Rus gemileri Akdeniz'e giriş yaptı30 Ekim 2017 Pazartesi 10:58
  • Katar Emiri: "Blokaj uygulayan ülkeler rejim değişikliği istiyorlar"30 Ekim 2017 Pazartesi 10:56
  • Rusya: Türkiye'nin İdlib'deki duruma istikrar getirmesini umuyoruz30 Ekim 2017 Pazartesi 10:23
  • İran Cumhurbaşkanı: Füze üretimine devam edeceğiz29 Ekim 2017 Pazar 13:45
  • "Barzani 1 Kasım'da görevi bırakıyor"29 Ekim 2017 Pazar 13:11
  • İbadi, operasyonları 24 saat süreyle durdurdu27 Ekim 2017 Cuma 18:26
  • Suriye: "Krizin başlamasından beri petrol üretim hacmi 24 kat azaldı"27 Ekim 2017 Cuma 15:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti