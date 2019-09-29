"İBB Başkanı İmamoğlu, belediye başkanlarının katıldığı komisyona davet edilmedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara’ya davet edip dört saat dinlediği toplantının üzerinden iki haftayı aşkın süre geçti. 11 Eylül’de yapılan toplantının en somut sonucu özellikle Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun değişmesi konusunda yapılacak çalışmalarda belediye başkanlarının da görüşlerinin alınması için bir komisyon oluşturulması oldu. Öneri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan gelmişti.

Komisyonda görev alacak isimleri de toplantı sırasında Cumhurbaşkanı belirledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulacak komisyonda 6 bakan, 6 büyükşehir belediye başkanı yer alacaktı. Komisyona CHP’li Ankara, İstanbul ve Eskişehir büyükşehir beledieye başkanları katılacaktı. Toplantı bitiminde de hem AKP hem de CHP’li belediye başkanları bu üç ismi teyit eden açıklamalar yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hızla çalışmaya başlayacağı söylenen komisyonun bir hafta içinde toplanması bekleniyordu. Ama öyle olmadı. Komisyon’a alınan belediye başkanları Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen bir süre sonra aranarak, “öneri ve tekliflerinizi yazılı olarak gönderin” denildi.

Yüz yüze yapılacak bir toplantı daveti beklenirken gelen bu teklif şaşırttı. Edindiğimiz bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu durumu konuşmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aradı. Ancak bu kez şaşkınlık yaratan bir başka durumla karşılaşıldı. Çünkü İmamoğlu aranmamış, toplantı çağrısı bir yana önerilerle ilgili yazılı bir çalışma göndermesi de istenmemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları da dün itibariyle resmî bir çağrı, davet yapılmadığını doğruladı. Ön çalışma için istendiği öğrenilen yazılı teklif ve öneriler alındıktan sonra yapılacak bir toplantıya halen İmamoğlu’nun davet edilip edilmeyeceği bilinmiyor.