İBB Başkanı İmamoğlu: Bir aydır defin rakamlarında düşüş yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kentte görev yapan 32 ilçe belediye başkanı ile Kovid-19 gündemli toplantıda bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, "Salgının tırmandığını, hastanelerimizin yoğun olduğunu, hastalarımızın yoğun bir şekilde tedavi gördüğünü, birçok hastamızın da evinde tedavi gördüğünü belki de en yakından takip edenler belediye başkanlarıdır” dedi.

Kurum bünyesinde hasta sayısının 2 binlere kadar çıktığını kaydeden İmamoğlu, 3 ile 4 bin arasında da temaslı çalışan olduğunu ve bundan dolayı iş kaybı yaşadıklarını aktardı.

'Yaklaşık bir aydır 400'lü rakamlarla defin yapıyoruz'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, salgının yükselme eğilimine girdiği 15 Kasım’dan itibaren İBB olarak aldıkları önlemleri paylaşan İmamoğlu, şu bilgileri verdi: