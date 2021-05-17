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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında dezenfektan incelemesi başlatıldı

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Yaşananlar akıllara Ticaret Bakanlığı döneminde, kendi aile şirketinden bakanlığına dezenfektan aldığı belirlenen Ruhsar Pekcan’ı getirdi.
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında dezenfektan incelemesi başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin dışında elini arkaya bağlayarak yürümesi, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesinin ön inceleme konusu yapılmasının ardından, hakkında bir yeni inceleme daha başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni inceleme konusu dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiası oldu.

Müfettişler, İmamoğlu'ndan savunma istedi

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Koronavirüs pandemesinin ilk başladığı dönemde İBB İhale Yasası'nın 21. Maddesi'ne dayanarak 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 15 bin litre dezenfektan aldı. İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında “Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun”a dayanarak ön inceleme başlattı. Müfettişler, İmamoğlu'ndan savunma istedi.

Yaşananlar akıllara Ticaret Bakanlığı döneminde, kendi aile şirketinden bakanlığına dezenfektan aldığı belirlenen Ruhsar Pekcan’ı getirdi. Pekcan’ın söz konusu dezenfektanları piyasanın üzerinde bir değere Bakanlığa sattığı belirtilirken, hakkında hiçbir inceleme, soruşturma yoluna da gidilmedi.  Buna karşın İmamoğlu hakkında inceleme başlatılması “Siyasi” olarak yorumlandı.

"Suç yaratmak istiyorlar"

Gelişmeleri, İmamoğlu'na yakın bir belediye yetkilisi şöyle yorumladı:

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre belediye başkanı, ‘Harcama yetkilisi', ‘ihale yetkilisi' olmadığı için mali iş ve işlemlerde belediye başkanlarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanunlara göre ihale ve harcama yetkisi olmadığı için ihale iş ve işlemleri ile hiçbir ilgisi bulunmayan, söz konusu ihalelere ait belgelerde imzası ve belgelerin düzenlenmesine katkısı olmayan, ihalelerle ilgili süreçte talimat verdiğine ya da yönlendirmede bulunduğuna dair hiçbir emare olmayan İmamoğlu hakkında suç yaratılmaya çalışılıyor. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan satmasıyla ilgili konu ise kapatılmaya çalışılıyor. Aradaki farkı görüyor musunuz?”

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