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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'daki koronavirüs önlemlerini açıkladı: Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'daki koronavirüs önlemlerini açıkladı: Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak
İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'daki koronavirüs önlemlerini açıkladı: Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirleri açıkladı.

Buna göre:

  • Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak
  • Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak
  • Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı
  • 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatırılacak
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