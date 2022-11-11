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İBB Başkanı İmamoğlu, ‘YSK üyelerine hakaret' davasında hâkim karşısında

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İBB Başkanı İmamoğlu, ‘YSK üyelerine hakaret' davasında hâkim karşısında
İBB Başkanı İmamoğlu, ‘YSK üyelerine hakaret' davasında hâkim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün görülüyor. Hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak.

Duruşmaya katılmak isteyen CHP'li vekillerle ve çok sayıda partili de Kartal Adliyesi'ne geldi. Kartal Kaymakamlığı, İmamoğlu'nun yargılandığı dava nedeniyle Neyzen Tevfik Meydanı dışındaki alanlarda toplanma yasağı ilan etti. 

İmamoğlu, dava öncesi katıldığı canlı yayında, "Şu mahkemeden utanç duyuyorum; her şeye rağmen bu ülkenin yüce yargısına güvenmek istiyorum" dedi. 

Duruşma, FOX TV muhabiri Gülşah İnce'nin ifadesiyle başladı. İnce, “FOX TV muhabiri olarak oradaydım. Görüntüler ayan beyan ortada. Ham görüntüleri ve haberi size gönderdim. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözleri tırnak içinde alıntılayarak aynen İmamoğlu’na sordum. O da yanıt verdi. Başka TV kanalları da vardı" dedi.

İnce, İBB Başkanı'nın avukatı Gökhan Günaydın'ın "İmamoğlu sözlerine 'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı?' diye başladı. Siz soruyu nasıl sordunuz?" sorusuna "Sayın İçişleri Bakanı’nın bu sabah size söylediği... diyerek soruya başladım" yanıtını verdi.

Hâkim, "Bu sözlerin kime söylendiği belli. Bu dünyada bu (lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı) sözlerin Süleyman Soylu’ya söylenmediğini söyleyen varsa buraya gelsin" dedi. 

İmamoğlu'nun avukatı, bu ifadenin kayda geçirilmesini talep ederken, hâkim "Hakimler, kararlarıyla konuşur" yanıtını verdi. 

Hâkim, İmamoğlu’nun avukatlarının diğer tanıklar Necati Özkan ve Murat Ongun’un dinlenmesi talebini reddetti.

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