İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı

Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından 26 Mart'ta İBB Meclisi'nde yapılan belediye başkanvekili seçiminde İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak göreve seçilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Salı günü "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatıldı.

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının dördüncü operasyonunda cuma günü gözaltına alındıktan sonra pazartesi günü adliye sevk edilen isimler için İstanbul Adalet Sarayı’na gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan içeri alınmayınca güvenlik görevlileri ile bir tartışma yaşadı.

Savcılık, soruşturmayı Nuri Aslan'ın adliyede güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla başlattı.

Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır," denildi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mayıs Cuma günü yapılan dördüncü operasyonda gözaltına alınan 45 kişi, Pazartesi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Salı gününün ilk saatlerinde gözaltına altına alınanlardan 25 kişinin tutuklanmasına hükmedildi.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB işbirliğinde konut üretimi yapan İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt gibi isimler de yer aldı.

26 Mart'ta göreve geldi

Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından 26 Mart'ta İBB Meclisi'nde yapılan belediye başkanvekili seçiminde İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak göreve seçilmişti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise gerçekleştirilen seçimde Belediye Meclis'inde partinin Grup Başkanvekili olan Zeynel Abidin Okul'u İBB Başkan vekilliğine aday göstermişti.

Oylamanın ilk turunda CHP adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. İlk tur oylamasında 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için yapılan ikinci tur oylamasında Aslan 177 oy, Okul 125 oy aldı fakat yine meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.

Salt çoğunluğun kabul edildiği üçüncü turda ise oy sayıları değişmedi ve Aslan 177 oy ile İBB Başkanvekili olarak seçildi.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından vekalet verdiği Nuri Aslan, 20 Mart'tan itibaren İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyordu.

İBB Meclisi'nde şu anda 314 üye bulunuyor. CHP, 185 üye ile Belediye Meclisi'nde çoğunluğa sahip.

Kalan üyelerin 120'si AK Parti'den, 7'si Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), 2'si ise Büyük Birlik Partisi'nden (BBP).

İmamoğlu'nun tutuklanması

İmamoğlu, dört gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra beraberindekilerle birlikte 23 Mart Pazar günü sabaha doğru tutuklama talebiyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. İmamoğlu, günün ilerleyen saatlerinde tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına, şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir," denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sabah erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 91 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, ilk tutuklama kararları da sabahın erken saatlerinde açıklandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, İBB soruşturması kapsamında 18 kişinin daha tutuklanmasına hükmetti.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan diğer isimler ise şöyle: Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ali İlbak ve Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak ve Servet Yıldırım.

Gözaltı listesinde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'in 22 Mart'ta hakkında açıklama yaptığı iş insanı Serdar Haydanlı da tutuklandı.