İBB Bilimsel Danışma Kurulu: İkinci dalga Ekim ayı gibi gelebilir

İstanbul dışındaki birçok ilde kontrol edilebilir bir vaka sayısı mevcuttu ancak İstanbul’dan gidenler nedeniyle hasta sayılarında kısmi artış oldu. Eylül, ekim ayında ise tatil bölgeleri için ciddi bir sıkıntı yaşanması bekleniyor. Son dönemde artan bir sosyalleşme var.

Artan sosyalleşme ve kural ihlalleri nedeniyle şu ana kadar iyi giden durum tersine dönebilir. Normalleşme sürecinde çelişkili kararlar bulunuyor.

AVM’ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak. İstanbul’da bir rahatlama söz konusu. Fiziksel mesafeye uyulmuyor. İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir. Şu an en zorlu süreç başladı. Evden çalışma sistemi bir süre daha devam etmeli.”