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İBB Erdoğan'ın diplomasına ilişkin bilgi talebini reddetti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın diplomasına ilişkin bilgi talebini reddetti.
İBB Erdoğan'ın diplomasına ilişkin bilgi talebini reddetti

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde belediyeye sunması gereken diplomasıyla ilgili İBB’ye başvuruda bulunmuştu. 

Başvuruda Erdoğan’ın diplomasının 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince İBB arşivinden çıkartılarak kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.

Başvuruyu değerlendiren İBB, Erdoğan’ın diplomasının talep edilmesinin 49822 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “kapsam dışı” olduğunu öne sürdü.

İBB, başvuruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında bilgi ve belge talebinize dair ilgi elektronik başvurunuz incelenmiştir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda bilgi edinme hakkına ilişkin istisnalar düzenlenmiş olup, söz konusu kanunun 21. maddesinde “kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu nedenle talebiniz, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğundan ilgi dilekçeniz üzerinde herhangi bir işlem yapılamamıştır.

Bilgilerinize rica ederim.”

Suç duyurusunda bulunuldu

HKP avukatları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Gündüz ve Dilekçeyi İşleme Koymayan Görevliler hakkında “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçunu işlediklerini belirterek bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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