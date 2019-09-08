İBB Genel Sekreteri Erkut: Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluk, binden fazla aracın nerede kullanıldığı konusunda sorular var

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, AKP döneminde ihtiyaç dışında kiralanan ve Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili açıklama yaptı.

Erkut, kiralık araçlara ilişkin veriler ve kayıtlar arasında uyumsuzluk olduğunu söyledi ve araç takip sinyallerinin alınamadığı 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular olduğunu dile getirdi.

Erkut'un açıklamaları şöyle:

"İhtiyaç fazlası araçlardan sık sık bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada belirlemiş olduğumuz ihtiyaç dışı 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 araç yanı sıra nisan mayıs ve haziran aylarında 517 binek aracının kiralanan şirketlere iade edildiğini gördük. Bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacıyla binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz. 31 Mart sonrası 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Toplamda yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Zamanının uzamasının temel nedeni verilerle kayıtlar arasındaki farklardır. Birçok alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Araçlarda araç takip sistemleri vardır. 2 Haziran ile 23 Haziran arasında yalnızca 339 araçtan sinyal gelmiştir. 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular dile getirilmektedir. Sistemden çıkan hizmet araçları bizim hizmetimizi etkilemeyecektir. Tasarruf çalışmaları devam edecektir. Elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

"Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluklar var. Bunlar ya sistemlerin kapatıldığını ya da varolan verilerin silindiğini gösteriyor."

"Bu bir israfla mücadele dönemi, başkanımızın da dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Bunun kamuya bir fayda olduğunu, kaynaklarla daha iyi hizmetler yapacağımızı düşünüyorum"

"Yasal mevzuatta makam aracı yok, bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4500 civarı hizmet aracımız var. Toplam rakama baktığımızda yüzde 20'lik bir tasarrufta bulunduk. Protokol ve güvenlik aracına birtakım araçlar sistemde var ancak genel standart şu anda devam eden ihalenin çerçevesinde belli bir standartta gidiyoruz. Her yıl ihale yenileniyor, yeni standartlar belirlenecek."

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İBB Genel Sekreteri Erkut: Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluk, binden fazla aracın nerede kullanıldığı konusunda sorular var

08 Eylül 2019 11:53

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İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, AKP döneminde ihtiyaç dışında kiralanan ve Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili açıklama yaptı. Erkut, kiralık araçlara ilişkin veriler ve kayıtlar arasında uyumsuzluk olduğunu söyledi ve araç takip sinyallerinin alınamadığı 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular olduğunu dile getirdi.

Erkut'un açıklamaları şöyle:

"İhtiyaç fazlası araçlardan sık sık bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada belirlemiş olduğumuz ihtiyaç dışı 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 araç yanı sıra nisan mayıs ve haziran aylarında 517 binek aracının kiralanan şirketlere iade edildiğini gördük. Bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacıyla binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz. 31 Mart sonrası 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Toplamda yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Zamanının uzamasının temel nedeni verilerle kayıtlar arasındaki farklardır. Birçok alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Araçlarda araç takip sistemleri vardır. 2 Haziran ile 23 Haziran arasında yalnızca 339 araçtan sinyal gelmiştir. 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular dile getirilmektedir. Sistemden çıkan hizmet araçları bizim hizmetimizi etkilemeyecektir. Tasarruf çalışmaları devam edecektir. Elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

"Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluklar var. Bunlar ya sistemlerin kapatıldığını ya da varolan verilerin silindiğini gösteriyor."

"Bu bir israfla mücadele dönemi, başkanımızın da dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Bunun kamuya bir fayda olduğunu, kaynaklarla daha iyi hizmetler yapacağımızı düşünüyorum"

"Yasal mevzuatta makam aracı yok, bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4500 civarı hizmet aracımız var. Toplam rakama baktığımızda yüzde 20'lik bir tasarrufta bulunduk. Protokol ve güvenlik aracına birtakım araçlar sistemde var ancak genel standart şu anda devam eden ihalenin çerçevesinde belli bir standartta gidiyoruz. Her yıl ihale yenileniyor, yeni standartlar belirlenecek."

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine AKP döneminde kiralanan ihtiyaç fazlası yüzlerce aracın, Yenikapı Meydanı'nda toplanmasına başlanmıştı.

İmamoğlu 23 Haziran seçiminden önce, gündem olan belediyenin makam araçlarıyla ilgili konuşmuş, ''Makam araçlarını bir araya toplayıp sergileyecek misiniz'' sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız. Çaya şeker atmayı öyle bırakmıştım. Yıllar önce günde 20 çay içiyordum. Biri, '20 tane şeker biriktiriyorsun bir tabağa. Bir tabakta görünce ne kadar kötü' demişti. O gün şekeri bırakmıştım. Araçları bir araya toplayacağız. Belki de bizim canımızı sıkacak, moralimizi bozacak. Kullananlar bile, 'Yok ben kullanmadım, evime otobüsle gidiyorum' diyecek. Dolayısıyla o görüntüyü görmem lazım."