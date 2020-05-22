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İBB İstatistik Ofisi: "İstanbul'da hanelerin yüzde 70'i kredi kartı borçlusu"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, kent yoksulluğunu araştırdı.
İBB İstatistik Ofisi: "İstanbul'da hanelerin yüzde 70'i kredi kartı borçlusu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’daki kent yoksulluğunu araştırdı.

Buna göre, hanelerin yüzde 70'i kredi kartı borçlusu, yüzde 91,8'inin ise haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemek alabilecek gücü yok. Öte yandan hanelerin yüzde 92,6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda değil.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB'ye Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hane halkı aylık geliri 2 bin 500 TL ve altında olan hanelerden, bin 228 haneyle bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle veri toplandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, hanelerin yüzde 89,3'ünde tek kişi gelir getirici faaliyette bulunuyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı yüzde 9,7. Borçlanma en fazla bankalardan yapılırken, ikinci sırada esnaf yer alıyor.

Hanelerin yüzde 33,7'si birden fazla yere borçlu. Hanelerin yüzde 70,6'sı kredi kartı ve kredi olarak bankalara, yüzde 20'si esnafa, yüzde 14,3'ü ise akrabalarına borçlu.

Hanelerin yüzde 91,8'i haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda değil. Yüzde 94,3'ü eskimiş mobilyalarını değiştiremiyor.

Yüzde 92,6'sı ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alamıyor. Yüzde 89,6'sı ise evini istediği kadar ısıtıp soğutamıyor.

Hanelerin yüzde 92,6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda değil.

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