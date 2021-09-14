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İBB 'kullanıma uygun olmadığı için garajlarda çürütülen' metrobüslerin fotoğraflarını paylaştı

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İBB 'kullanıma uygun olmadığı için garajlarda çürütülen' metrobüslerin fotoğraflarını paylaştı
İBB 'kullanıma uygun olmadığı için garajlarda çürütülen' metrobüslerin fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP döneminde satın alınan ancak "kullanıma uygun olmadığı için garajlarda çürütüldüğü" belirtilen metrobüslere ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB, fotoğrafların olduğu paylaşıma "İBB'nin AKP döneminde 65 milyon Euro'ya satın aldığı ancak İstanbul'da kullanıma uygun olmadığı için garajlarda çürütülen metrobüsleri yayınlıyoruz" notunu düştü.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Hollandalı şirket Advanced Public Trasport Systems'dan (APTS) İstanbul'daki metrobüs projesi için 50 körüklü otobüs satın alınmıştı. Yaşanan arızalar sonucu çok sayıda metrobüs garajlarda bekletiliyordu.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da, Twitter hesabından hurdaya dönen metrobüslerin fotoğraflarını “İETT Üzerinden AKP Dönemi soygunu! Zarar 600 milyon! 60 araç üreten Hollandalı şirket 50 adetini İBB ye satıyor ve sonra batıyor. Her şey ortada!” notuyla paylaştı.

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