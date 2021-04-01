İBB, Kur’an ve elyazmaları satın aldı: Minimum 1 milyon 246 bin lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu müzayededen, ‘paha biçilmez dokuz Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları‘ satın alındığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu müzayededen, ‘paha biçilmez dokuz Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları‘ satın alındığını duyurdu.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fotoğraflarla birlikte satın alınan parçalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi’nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi’nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur’an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled’in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul’un.”

Başkan İmamoğlu satın alınan parçalarla ilgili başka ayrıntı paylaşmadı.

Üç parça minimum 1 milyon 246 bin lira

Açık artırmayı gerçekleştiren Britanya’daki Sotheby’s müzayede evininin sitesinde fotoğrafları paylaşılan üç parçadan ikisinin fiyatı 37 bin 800’er sterlin (430 bin lira), diğerinin ise 32 bin 760 sterlin (376 bin lira) olarak belirtildi.

Dolayısıyla üç parçanın minimum fiyatı 1 milyon 246 bin lira. Bu rakama müzayedeevi komisyonu ve olası ek ücretler dahil değil.