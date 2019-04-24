İBB Meclisi'ndeki polemik sonrası AKP'li başkan: Durun bir YSK kararını bekleyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci oturumu bugün saat 14.00'te başladı. Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabından oturumu canlı yayınlıyor.

İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "AK Partili ilçeler genç nüfusa sahiptir. 24 Nisan olduğunda özellikle Batılı ülkelerin bazı duyguları depreşir. TBMM'den sonra en büyük meclisi olan İBB Meclisi'nde kayda geçmesi için söylüyorum. Tarihimizden utanacak bir şey yoktur." dedi.

İmamoğlu: Halk kararını verdi

Meclis'te komisyon kurma sırasında AKP ile CHP arasında polemik yaşandı. AKP'li Göksu, "Durun bir YSK kararını bekleyin" dedi. Ekrem İmamoğlu ise Göksu'ya "Bana pas açtınız. Beklemeye gerek yok hal kararını verdi" yanıtını verdi. Gerilimin sürmesi üzerine İmamoğlu, "Biraz sakin arkadaşlar, gülümseyelim" dedi.