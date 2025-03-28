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İBB soruşturmasındaki gizli tanıklardan Oktay Tan, AKP'nin adayı çıktı

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İBB soruşturmasında "gizli tanık" olan Oktay Tan'ın AKP'nin adayı olduğu ortaya çıktı. 
İBB soruşturmasındaki gizli tanıklardan Oktay Tan, AKP'nin adayı çıktı

İBB soruşturmasında "gizli tanık" olan Oktay Tan'ın AKP'nin adayı olduğu ortaya çıktı. 

Sabah gazetesinde yayınlanan haberde, tanık olarak soruşturma kapsamında ifade veren O.T., İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun basın danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ongun’un kendisinden rüşvet istediğini iddia etti.

Aynı zamanda İstanbul merkezli Direk Reklam A.Ş. şirketinin sahibi olan O.T., 2013 yılından itibaren İBB ve iştiraki şirketlerin ihalelerine katılıp açık hava, direk reklam işleri aldığını da aktardı. 

Soruşturma kapsamında 29 Ocak 2025 tarihinde ifade veren O.T., İstanbul Anadolu Yakası'ndaki direklerin reklam kiralama ihalesini yaklaşık 8 milyon TL ile aldıklarını ancak 2019 seçimlerinden sonra reklam izinlerinin para karşılığı verilmeye başlandığını iddia etti. 

Ongun ve İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe soruşturma ifadesinde iki isme de bu tanığın beyanlarının yöneltildiği görüldü. 

AKP milletvekili adayı oldu, seçilemedi

Ancak söz konusu beyanlarda bulunan Tan’ın 2018 seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı olduğu ortaya çıktı. 

Tan, seçimlerde Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Ravza Kavakcı Kan gibi AK Parti’nin bilinen isimlerinin de yer aldığı İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olarak gösterildi. Ancak sıralamadan dolayı milletvekili seçilemedi. 

AKP lçe yönetimi ve TÜGVA üyeliği de bulunuyor

AK Parti’nin Kadıköy ve Ataşehir ilçe yönetimlerinde tanıtım medya komisyonu üyeliği de yapan Tan, aynı zamanda AK Partili belediyelerin verdiği tahsislerle gündeme gelen TÜGVA üyeliği ve il temsilciliği de yaptı. 

Murat Ongun'dan tepki

Sabah gazetesinin tanık O.T.'nin beyanlarını haberleştirmesinin ardından MEDYA A.Ş.’nin tutuklu yönetim kurulu başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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