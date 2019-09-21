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İBB’den 'Reis Bey' yanıtı: Bir kez sergilendi, 368 bin TL ödendi...

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Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' adlı tiyatro oyununa sansür uygulandığı iddialarına ilişkin İBB'den açıklama geldi.
İBB’den 'Reis Bey' yanıtı: Bir kez sergilendi, 368 bin TL ödendi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun, Reis Bey oyununa sansür uygulandığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Değerli İstanbullular; Şehir Tiyatroları’nda 7 Nisan 2018’den beri oynanmayan Reis Bey isimli oyunun sadece 1 kez sahnelenmesinin maliyeti 368.000TL’dir" diyen Ongun, "Hem maliyeti hem de önceki dönemden beri oynanmadığı için repertuardan çıkarılmıştır. Bunun dışındaki haberler maksatlıdır" ifadesini kullandı.

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