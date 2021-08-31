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İBB’den Yenikapı’da 30 Ağustos kutlamaları

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Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
İBB’den Yenikapı’da 30 Ağustos kutlamaları

Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik, İBB çalışanlarının düzenlediği halk oyunları ve vals gösterisiyle başladı.

Daha sonra konuşan Akşener özetle şunları söyledi:

*Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet birliktir, beraberliktir, liyakattir ve milletin birliği bütünlüğü kayırmanın olmadığı illa şöyle bir aileden gelmek zorundasın denilmeyen sınıflar arası geçirgenliğin en yüksek olduğu bir yönetim biçimdir.

*Cumhuriyet’in temelinin atıldığı 30 Ağustos ve bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İstanbullu ne yaptı? İstanbullu liyakate önem verdi.

*İstanbullu ne yaptı? İstiklalinden sonra İstikbaline el uzatıldığı zaman ikinci turda 24 Haziran’da o eli kırdı. 8 bin 500 fark attı. Yani İstanbullu dedi ki, birlik olun beraber olun kutuplaşmadan sıyrılın, milli iradeye el uzatmayın. Sandığa el uzatmayın dedi.

*Şimdi gençler Cumhuriyet’e sahip çıkacağız. Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşıldığında ne olur biliyorsunuz. Liyakat ortadan kalkar ve her bir gencin acaba bu ülke dışında bir hayat yaşayabilir miyim diye umutsuzluk içinde başka ülkelere baktığı bir anlayışın doğmasına sebep olur. 

*Cumhuriyetten onun değerlerinden ayrılınınsa tek adam rejimi doğar.

‘Milletin bayramı engellenemeyecek’

Ekrem İmamoğlu’nun ise açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Bu ülkenin sınırları, 30 Ağustos’ta bu milletin kanıyla, canıyla çizdiği sınırlardır. O sınırlar bizim varlığımızın ve bağımsızlığımızın teminatıdır. 30 Ağustos’ta şehitler vermiş bir milletin evlatları olarak elbette ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız.

*Bu güzel yurdun yangınlarla, sellerle ve depremlerle harap olmasına da seyirci kalamayız. Herkesten sakınıp esirgediğimiz bu cennet vatanı, doğal afetlere teslim edemeyiz. Afet üretmeyen ve afetlere asla zemin hazırlamayan politikalara, hızla ve hep birlikte harekete geçmeye ihtiyacı var.

*Tüm dünyanın bildiği en yalın gerçeği daima hatırlayalım: ‘30 Ağustos, vatanı için her şeyi göze alan bu milletin zaferi ve kutlu bayramıdır.’ Dün milletin zaferi nasıl engellenemediyse, bugün milletin bayramı da engellenemeyecek.

Konuşmaların ardından artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan video gösterisi yapıldı.

Zeybek dans gösterilerinin de yapıldığı gece, Mor ve Ötesi müzik grubunun, 3D ışık şovu eşliğinde Zafer Bayramı’na özel senfonik konseriyle son buldu.

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