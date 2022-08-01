İBB'nin 3 yıllık araştırması sonuçlandı: AK Parti 130 projede 85 milyar dolarlık rant yaratmış

Toplam 1 trilyon 486 milyar 900 milyon 741 bin 243 TL rant yaratıldığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, AK Parti dönemindeki büyük ölçekli 130 inşaat projesini masaya yatırdı. 3 yıl süren araştrımanın ardından AK Parti döneminde imza atılan projelerle, toplam 1 trilyon 486 milyar 900 milyon 741 bin 243 TL rant yaratıldığı ortaya çıktı.

Maliyet tablosu

(Güncel kura göre 84 milyar 678 milyon 372 bin 715 dolar.) Bu rakam, İBB'nin 2022 bütçesinin 21 katına, TOKİ'nin 18 yıllık kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 8 katına ve Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutun yenileme bütçesine denk geliyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, imar planlarında kamu kullanımına ayrılan yol, yeşil alan, okul, karakol, ibadet yeri, sağlık tesisi gibi donatı alanlarının özel imara açılmasıyla üretilen projelerden 890 milyar 743 milyon 178 bin 573 TL rant elde edildi. İmar artışı veya emsal (inşaat hakkı) artışıyla 519 milyar 6 milyon 4 bin 555 TL rant yaratıldı. İmara açılan orman alanları da 28 milyar 951 milyon 485 bin 599 TL'lik ranta neden oldu. İmar mevzuatına aykırı olarak ek inşaat üreten kaçak imalatları bulunan 30 proje ile de birilerinin cebine 48 milyar 200 milyon 72 bin 516 TL girdi.