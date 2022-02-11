  • BIST 2.008,54
  • Altın 785.96864
  • Dolar 13.4673
  • Euro 15.3735
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

İBB’nin Kıbrıs Ziyaretleri Sürüyor

» »
Mahalli İdareler Koordinatörü, Başkan Sadıkoğlu’nu ZiyaretEtti
İBB’nin Kıbrıs Ziyaretleri Sürüyor

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamını
ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardında bu
kez de İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaret
etti. İskele Belediyesi Kültür&amp;Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa’nın da
eşlik ettiği görüşmede, İBB ile İskele Belediyesi arasında nasıl bir işbirliği
yapılabileceği konusu masaya yatırıldı. Başkan Sadıkoğlu, görüşmedeki
konuşmasında nazik ziyaretlerinden dolayı İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent
Akköse’ye teşekkür etti, Akköse aracılığı ile Anavatan Türkiye’ye selam ve saygılarını
iletti.

ibb-ziyaret-4.jpeg
AKKÖSE: “DOĞRU TEDAVİ İÇİN DOĞRU TEŞHİS GEREKİR”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İskele
Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Konuşmasına İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün selamlarını ileterek başlayan Akköse, ziyaretteki
amaçlarını anlattı.
Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir süreç başlattıklarını İstanbul’un dışarıdaki
belediyelerle olan ilişkilerini tek elden yürütmek için Mahalli İdareler Koordinasyon
Merkezi’ni kurduklarını ifade eden Akköse, Türkiye’de 1397 belediyenin bulunduğunu
bunlardan yalnızca 40 tanesinin İstanbul’da bulunduğunu belirterek, İstanbul dışında
olan 1357 belediye ile iletişime geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Belediyeleri
ziyaretlerindeki ana amacın ise belediyelerin
imkan ve kabiliyetlerini, durumlarını, borç bütçe gibi verilerini not etmek olduğunun
altını çizen Akköse, bu ziyaretler sayesinde de bir veri tabanı oluşmaya başladığını
söyledi. Yapacağımız yardımları adil bir şekilde yapmak amacında olduklarını da
belirten Akköse, doğru tedavi için doğru teşhis gerekir ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınırüstü Köyündeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi Restore Edilecek03 Şubat 2022 Perşembe 15:53
  • Karpaz'da ağaçları kökten keserek çaldı, suçüstü yakalandı!01 Şubat 2022 Salı 15:17
  • UBP İskele eski milletvekili Alirıza Usluer vefat etti25 Ocak 2022 Salı 08:27
  • Dengesini Kaybederek 5 Metreden Aşağı Düştü20 Ocak 2022 Perşembe 16:48
  • Tıp-İş, yarından itibaren poliklinik yapmama eylemini askıya aldı.12 Ocak 2022 Çarşamba 10:16
  • Karpaz Bölgesindeki Başlıca Sorunlara Dikkat Çekildi10 Ocak 2022 Pazartesi 16:18
  • 35 yaşında ani ölüm!06 Ocak 2022 Perşembe 14:25
  • Sadıkoğlu: İskele’yi Daha İleriye Taşımak İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz31 Aralık 2021 Cuma 16:55
  • İskele'de Noel’i denize girerek kutladılar25 Aralık 2021 Cumartesi 22:03
  • Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı24 Aralık 2021 Cuma 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti