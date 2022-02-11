İBB’nin Kıbrıs Ziyaretleri Sürüyor

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamını

ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardında bu

kez de İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaret

etti. İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa’nın da

eşlik ettiği görüşmede, İBB ile İskele Belediyesi arasında nasıl bir işbirliği

yapılabileceği konusu masaya yatırıldı. Başkan Sadıkoğlu, görüşmedeki

konuşmasında nazik ziyaretlerinden dolayı İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent

Akköse’ye teşekkür etti, Akköse aracılığı ile Anavatan Türkiye’ye selam ve saygılarını

iletti.



AKKÖSE: “DOĞRU TEDAVİ İÇİN DOĞRU TEŞHİS GEREKİR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İskele

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Konuşmasına İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Büyükçekmece

Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün selamlarını ileterek başlayan Akköse, ziyaretteki

amaçlarını anlattı.

Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir süreç başlattıklarını İstanbul’un dışarıdaki

belediyelerle olan ilişkilerini tek elden yürütmek için Mahalli İdareler Koordinasyon

Merkezi’ni kurduklarını ifade eden Akköse, Türkiye’de 1397 belediyenin bulunduğunu

bunlardan yalnızca 40 tanesinin İstanbul’da bulunduğunu belirterek, İstanbul dışında

olan 1357 belediye ile iletişime geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Belediyeleri

ziyaretlerindeki ana amacın ise belediyelerin

imkan ve kabiliyetlerini, durumlarını, borç bütçe gibi verilerini not etmek olduğunun

altını çizen Akköse, bu ziyaretler sayesinde de bir veri tabanı oluşmaya başladığını

söyledi. Yapacağımız yardımları adil bir şekilde yapmak amacında olduklarını da

belirten Akköse, doğru tedavi için doğru teşhis gerekir ifadesini kullandı.