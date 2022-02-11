İBB’nin Kıbrıs Ziyaretleri Sürüyor

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamını
ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardında bu
kez de İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaret
etti. İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa’nın da
eşlik ettiği görüşmede, İBB ile İskele Belediyesi arasında nasıl bir işbirliği
yapılabileceği konusu masaya yatırıldı. Başkan Sadıkoğlu, görüşmedeki
konuşmasında nazik ziyaretlerinden dolayı İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent
Akköse’ye teşekkür etti, Akköse aracılığı ile Anavatan Türkiye’ye selam ve saygılarını
iletti.
AKKÖSE: “DOĞRU TEDAVİ İÇİN DOĞRU TEŞHİS GEREKİR”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İskele
Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Konuşmasına İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün selamlarını ileterek başlayan Akköse, ziyaretteki
amaçlarını anlattı.
Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir süreç başlattıklarını İstanbul’un dışarıdaki
belediyelerle olan ilişkilerini tek elden yürütmek için Mahalli İdareler Koordinasyon
Merkezi’ni kurduklarını ifade eden Akköse, Türkiye’de 1397 belediyenin bulunduğunu
bunlardan yalnızca 40 tanesinin İstanbul’da bulunduğunu belirterek, İstanbul dışında
olan 1357 belediye ile iletişime geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Belediyeleri
ziyaretlerindeki ana amacın ise belediyelerin
imkan ve kabiliyetlerini, durumlarını, borç bütçe gibi verilerini not etmek olduğunun
altını çizen Akköse, bu ziyaretler sayesinde de bir veri tabanı oluşmaya başladığını
söyledi. Yapacağımız yardımları adil bir şekilde yapmak amacında olduklarını da
belirten Akköse, doğru tedavi için doğru teşhis gerekir ifadesini kullandı.
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