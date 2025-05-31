İBB'ye 5. dalga operasyon | CHP'de "kriz planı" devrede; Özgür Özel'den mitinglere devam kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye yönelik düzenlenen 5. dalga operasyona, "Bu düzenin adı, 'iftira at kurtul' düzenidir. İnsanlar özgürlükleriyle, aileleriyle, çocuklarıyla tehdit edilerek iftira atmaya zorlanıyor. Amaçladıkları şeyi de çok iyi biliyoruz. CHP'siz bir Türkiye hayal ediyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi. Süreçle ilgili "kriz planı"nın devrede olduğunu anlatan Çelik, "Arkadaşlarımızı görevlendireceğiz operasyon yapılan belediyelerle ilgili. Avukatlarımız Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğünden süreci takip edecekler" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bu sabah iki ayrı telefon görüşmesi yaptığını belirten Çelik, "İstanbul’daki sürece yönelik kendisini bilgilendirdim. Şu ana kadar mitinglerin iptaline ilişkin alınmış bir karar yok. Genel Başkan’ın programı ile ilgili değişiklik kararı almış değiliz" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başladı. 4 farklı soruşturmada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.