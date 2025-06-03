İBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin "yolsuzluk" ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları olmak üzere, toplam 4 ayrı soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan gözaltındakiler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 1 kişi de sağlık sorunları nedeni ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başladı. 4 farklı soruşturmada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şimdiye kadar toplam 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlananlar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık sorunları nedeni ile gözaltına alınanlar arasından 1 kişi tutuklanırken 1 kişinin de sağlık sorunları nedeni ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi)

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU

38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU

39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)

40- Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

41- Emre Kekeçoğlu

42- Gökhan Akgün

43- Halil Satı

44- Eray Kurt

45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)

46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)

47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)