İBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin "yolsuzluk" ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları olmak üzere, toplam 4 ayrı soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan gözaltındakiler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 1 kişi de sağlık sorunları nedeni ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başladı. 4 farklı soruşturmada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şimdiye kadar toplam 38 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlananlar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık sorunları nedeni ile gözaltına alınanlar arasından 1 kişi tutuklanırken 1 kişinin de sağlık sorunları nedeni ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)
3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)
4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)
5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)
11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)
12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi)
13- Ebubekir Akın
14- Fatih Yadoğlu
15- Remzi Baka
16- Şaban Baka
17- Yusuf Yadoğlu
18- Caner Vural
19- Menderes Cemaloğlu
20- Gürkan Dölekli
21- Özer Ayık
22- Sırrı Küçük
23- Fikret Demir
24- Songül Demir
25- Fahri Aksoy
26- Bektaş Yıldız
27- İbrahim Bülbüllü
28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
30- Hakan Ateş
31- İsmet Abacı
32- Betül Taşkıt
33- Görkem Kızılkayak
34- İsmail Yalçın
35- Şazime Sena Ayata
36- Yazgül Yeşil Gül
37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU
38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU
39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)
40- Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
41- Emre Kekeçoğlu
42- Gökhan Akgün
43- Halil Satı
44- Eray Kurt
45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)
46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)
47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)
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