İBB'ye göre milyarlar çöpe atıldı!

İBB’nin çalışmasına göre, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla kamunun yaklaşık 64 milyar TL’lik yatırımı çöp oldu. Geçmişte büyük paralar harcanan uçak bakım tesisleri ise atıl kaldı. Çalışmada, birçok dünya kentinde ikiden fazla havalimanının kullanıld

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle yıkılıyor. Önceki günlerde başlayan yıkım çalışmalarına toplumun her kesiminden tepki var. Uzmanlar havalimanının yıkılmasının “Çok büyük bir ekonomik kayıp” olduğunu belirtiyor. İktidar ise hem toplum hem de uzmanların itirazlarını dinlemeyerek havalimanını yıkma ısrarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Atatürk Havalimanı’nı ile ilgili yaptığı çalışmada ise çarpıcı bilgiler yer alıyor. İBB’nin yaptığı çalışmada, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla devletin tam 4 milyar dolarlık (güncel kurla yaklaşık 64 milyar TL) yatırımının çöpe atıldığı belirtildi.

Ayrıca, Atatürk Havalimanı’na geçmişte büyük paralar harcanarak uçak bakım tesisleri yapıldığı da hatırlatılarak, “Bu tesislerde sadece THY uçakları değil, yabancı havayolu uçaklarının da bakımları yapılmakta ve bu hizmetlerin karşılığında ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır” dendi. Yapılan çalışmada, Atatürk Havalimanı ile tam 18 bin kişiye istihdam sağlandığına da dikkat çekildi.

MİLYON DOLARLIK KAYIP

İBB’nin yaptığı çalışmada Atatürk Havalimanı çevresindeki otellere ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

•“Atatürk Havalimanında mevcut lojistik bakım tesislerinin ülkemize önemli miktarda döviz kazandırmasına benzer şekilde, Yeşilköy civarında bulunan oteller de transit geçen yolcuların bu otellerde konaklamasıyla ülkemize önemli döviz girdisi sağlanmaktadır.

•Haziran 2019 ayı içinde Yeşilköy bölgesinde bulunan 62 otelin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin katılımıyla, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından düzenlenen toplantıda konu bütün yönleriyle ele alınmıştır. Toplantıda, bu yöredeki otellerden ekonomiye yılda 580 milyon dolar civarında katkı sağlandığı hesaplanmıştır. Atatürk Havalimanı kapalı kaldığı takdirde, bu bölge ekonomisinde büyük bir kayıp olacaktır.”

Yapılan çalışmada 110 yıl önce açılan Atatürk Havalimanı’nın tarihi bir öneme sahip olduğu da şu ifadelerle anlatıldı: “Türkiye Cumhuriyeti tescilli ilk uçağın Yeşilköy meydanına getirildiği ve bu meydanın havacılık tarihimizin başlangıç noktası olduğu ve bu açıdan büyük bir tarihi değere sahip olduğu unutulmamalıdır.”

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

İBB’nin yaptığı çalışmada nüfusu İstanbul’a yakın olan birçok dünya kentinde ikiden fazla havalimanının da kullanıldığı belirtilerek şu örneklere yer verildi:

•“Kent nüfusu 8,5 milyon ve çevresindeki yerleşim yerleriyle metropol nüfusu 14 milyon olan Londra'nın çevresinde Heathrow, Gatwick, Biggen Hill, Luton, Stansted ve London City isimli 6 adet havalimanı bulunmaktadır

•Kent nüfusu 9 milyon ve çevresindeki yerleşim yerleriyle metropol nüfusu 20 milyon olan New York şehrinin kullandığı, JFK, Newark Liberty, Laguardia ve Stewart isimli 6 adet havalimanı bulunmaktadır.

•Roma’da üç tane havalimanı yapıldı ama diğerleri kapatılmadı. Havacılıkla da, ekonomiyle de bağdaşmıyor. Havaalanı coğrafi ya da hava koşulları nedeniyle kullanılamaz duruma gelmişse bu tabii ki yapılabilir. Ama İstanbul’da öyle bir durum yok.”

İHALE ZENGİNİ ÇIKTI

Öte yandan Atatürk Havalimanı’na yapılan millet bahçesi için TOKİ tarafından 29 Nisan'da gizli saklı bir ihale düzenlemişti. Ardından da pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin tam 2 milyar 127 milyon 978 bin liraya alan Yapı ve Yapı Şirketi'ne verildiği açıklanmıştı. Yapı ve Yapı Şirketi, kamudan 2015 ile 2022 yılları arasında tam 20 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerle kamunun kasasından şirkete toplam 13 milyar 56 milyon TL ödendi. Yapı ve Yapı Şirketi’nin kurucusu Nusret Yıldırım ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olduğu biliniyor.

İMAMOĞLU: RANT PARK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıkım ihalesini alan firmaya ait iş makinelerinin, sözleşme tarihinden önce pistlere girmesi sebebiyle suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Millet bahçesi projesini “rant park” olarak nitelendiren İmamoğlu, İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığını da açıkladı.

YIKIM KORSANMIŞ

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildiğini aktardı. Kıdık, yıkımın herhangi bir resmi evraka dayanmadan başladığını kaydederek, "Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi" ifadelerini kullandı.

‘ORADA KUTLANACAK’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atatürk Havalimanı’na ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Atatürk Havalimanı’nın bir pisti faaliyettedir. Atatürk Havalimanı’na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmak tam bir garabettir. 29 Mayıs’ı Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız” dedi.