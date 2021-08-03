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İbiza'ya "koronavirüs dedektifi" aranıyor

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İspanya’da yetkililer, turistik ada İbiza'da koronavirüs kurallarını ihlal edenleri tespit edecek bir dedektif ekibi kuracak. Dedektifler adada yaşamayan ve tanınmayan yabancılar arasından seçilecek.
İbiza'ya "koronavirüs dedektifi" aranıyor

İspanya’da yetkililer, turistik ada İbiza'da koronavirüs kurallarını ihlal edenleri tespit edecek bir dedektif ekibi kuracak. Dedektifler adada yaşamayan ve tanınmayan yabancılar arasından seçilecek.

Dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği İbiza'da vaka sayısı 100 binde 1814'e kadar ulaştı.

Düzenlenen partileri vaka artışına gerekçe olarak gösteren yetkililer, gece 1 ila 6 arasındaki yasa dışı ev partilerine 600 bin euroya kadar ceza verme kararı almıştı ancak partiler son bulmadı.

Diario de Ibiza gazetesine konuşan yerel yetkili Mariano Juan, katılımcıların sadece kamu düzeniyle ilgili bir sorun değil, aynı zamanda insanların sağlığı için de bariz bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Juan, ihlallerin tespit edilmesi için polise yardım edecek dedektif ekibinin kurulacağını ve bunun için bir şirketle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Söz konusu kişilerin 30-40 yaş arası yabancılardan seçileceği aktarıldı.

Sosyalist partiden tepki

Dedektif fikri, Sosyalist parti tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Sözcü Vicen Torres, ada yetkililerini "kabul edilemeyecek fikirleri ortaya atarak sorumsuzca hareket etmek" yerine "yasal desteği olan ciddi teklifler" sunmaya çağırdı.

İspanya'da vaka sayısı 4,5 milyonu aştı

Worldometer internet sitesine göre İspanya genelinde vaka sayısı 4 milyon 502 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 81 bini aşmış durumda.

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