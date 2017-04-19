IBM'in ilk çeyrek kârı yüzde 13 azaldı

IBM'in ilk çeyrek cirosu yüzde yüzde 2,8 düşerek 18,16 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde şirketin net kârı da yüzde 13 azalışla 1,75 milyar dolar oldu.

International Business Machines (IBM) 5 çeyrektir ilk kez ciro hedefini yakalayamadı. Şirketin cirosu ilk çeyrekte yüzde 2,8 düşüşle 18,16 milyar dolara geriledi. Analistler cironun yüzde 1,6 azalışla 18,39 milyar dolar olmasını öngörüyordu. Şirketin teknoloji hizmetleri ve bulut platformları faaliyetlerinden gelirler yüzde 2,5 azalarak 8,2 milyar dolar oldu. IBM'in ilk çeyrek net kârı da yüzde 13 azalışla 1,75 milyar dolara geriledi. Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında hisse başına kâr 2,38 dolar olarak gerçekleşti. Anlistler ise hisse başına 2,35 dolar kâr bekliyorlardı.