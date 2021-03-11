İbo Show final mi yapacak?

Star TV ile dokuz yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı iddiasına ilişkin programın yapımcısı Polat Yağcı'dan açıklama geldi. Yağcı, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" dedi.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara dönen 'İbo Show' programının reytinglere yenildiği ve programın final yapacağı öne sürüldü.
Magazinn'in ulaştığı programın yapımcısı Polat Yağcı final iddialarıyla ilgili konuştu. Yağcı, açıklamasında "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 13 Mart cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.
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