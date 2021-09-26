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İbrahim Benter’in acı günü

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İbrahim Benter’in acı günü
İbrahim Benter’in acı günü

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in babası Fadıl Benter hayatını kaybetti.

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Cenazesi bugün saat 10.00’da Lefkoşa kabristanlığına defnedildi. Fadıl Benzer’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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