İbrahim Benter’in acı günü

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in babası Fadıl Benter hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün saat 10.00’da Lefkoşa kabristanlığına defnedildi. Fadıl Benzer’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in babası Fadıl Benter hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün saat 10.00’da Lefkoşa kabristanlığına defnedildi. Fadıl Benzer’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
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