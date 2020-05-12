İbrahim Gökçek'in mezarına ülkücü çetelerin saldırı girişimi: 'Polis giderse çıkartıp yakacağız'

Konser yasakları ve Grup Yorum üstündeki baskının kaldırılması talebiyle 323. gün boyunca ölüm orucunda olan ve eylemini sonlandırdıktan 2 gün sonra hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in Kayseri'deki mezarına gece saatlerinde saldırı girişiminde bulunuldu.

Kayseri Talas'ta bulunan Halef Hoca Mezarlığı girişine gelen faşist bir grup, cenazeyi mezardan çıkartmakla tehdit etti. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte mezarlık önünde bir araya gelen faşistler, “Teröristin mezarını istemiyoruz. Polis bir gün bekler, iki gün bekler, sonra gider. Polis giderse çıkartıp yakacağız” tehditlerinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, polisin mezarlığa girmesini engellediği grup, bir süre sonra mezarlık önünden ayrıldı.

GRUP YORUM'DAN ÇAĞRI

Grup Yorum, yaşamını yitiren üyeleri İbrahim Gökçek'in mezarına yapılan saldırı girişimlerine ilişkin çağrıda bulunarak ''İbrahim'i mezarında rahat bırakın demek için herkes Kayseri Valiliğini aramaya çağırıyoruz!'' dedi.