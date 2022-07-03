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İbrahim Kalın, ABD’li Senatör Graham ile görüştü

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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Senatör Lindsay Graham ile bir araya geldi.
İbrahim Kalın, ABD’li Senatör Graham ile görüştü

Mabeyn Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin başında Madrid’deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Türkiye- ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F- 16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi. Bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye’nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye’nin ulusal güvenliğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve IŞİD dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

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