İbrahim Kalın: “Türkiye’nin politikası Kıbrıs’ta eşit haklara sahip bir yapı”

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin’de konuşarak, “Türkiye Kıbrıs'ta iki toplumun eşit haklara sahip olduğu bir yapının kurulması politikasına sahip” dedi.

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin’de konuşarak, “Türkiye Kıbrıs'ta iki toplumun eşit haklara sahip olduğu bir yapının kurulması politikasına sahip” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki toplumun eşit haklara sahip olduğu bir yapının kurulması politikasına sahip olduğunu vurguladı. Berlin Dış Politika Forumu'nda konuşan İbrahim Kalın’ın gündeminde KKTC'deki Türkler de vardı. Kalın, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki toplumun eşit haklara sahip olduğu bir yapının kurulması politikasına sahip olduğunu belirtti. İbrahim Kalın ayrıca, Rum tarafının uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü söyledi.