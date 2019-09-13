İbrahim Kaypakkaya’nın kardeşine soruşturma

Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın kardeşine İbrahim Kaypakkaya'yı anlattığı yazı nedeniyle soruşturma açıldı.

Türkiye Komünist Partisi (ML) kurucusu olan İbrahim Kaypakkaya’nın kardeşi Ali Ekber Kaypakkaya’ya, Gazete Duvar’da yazdığı bir yazı nedeniyle soruşturma açıldı. Ağabeyinin ölümünün yıl dönümünde yazdığı yazıda anılarını anlatan Ali Ekber Kaypakkaya, “Kardeşimin mezarını ziyaret etmek suç, aynı soyada sahip olmak suç, onunla ilgili bir anı paylaşmak suç!” diyerek duruma tepki gösterdi. “Terör örgütü propagandası yapmak”tan açılan davanın ilk duruşması 18 Eylül’de görülecek.

Ali Ekber Kaypakkaya’ya 2012 yılında da Samsun Başsavcılığı’nca “terör örgütü propagandası yapmak ve suçu ve suçluyu övmek” gerekçeleriyle soruşturma başlatılmıştı. Ağabeyinin Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyündeki mezarı başında yapılan anma sonrasında 131 kişinin de ifadesi alınmıştı. Kaypakkaya, abisinin mezarını ziyaret edebilmek için, orada bulunan polis karakolundan ziyaret edenlerin kimliklerini karakola bırakılarak izin almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Bizler ailesi olarak her zaman ağabeyimin mezarını ziyaret edip, onu anacağız” ifadelerini kullanmıştı.

68 kuşağının önde gelen isimlerinden İbrahim Kaypakkaya, Diyarbakır’da gördüğü işkence sonucu 18 Mayıs 1973’te ölmüştü.