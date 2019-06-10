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İbrahim Ramadan’ın mektubuna Rum İçişleri’nden tepki

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İbrahim Ramadan’ın mektubuna Rum İçişleri’nden tepki
İbrahim Ramadan’ın mektubuna Rum İçişleri’nden tepki

Limasollu İbrahim Ramadan isimli Kıbrıslı Türk’ün, Mormenekşe’deki 10 bin 255metrekarelik arazisi üzerine “kendi evini inşa” kapsamında ev inşa eden 22 Rum aileye avukatı aracılığıyla mektup göndermesi, mektupları alan 22 Rum’u kaygılandırması dışında Rum İçişleri Bakanlığı’nın tepkisine neden oldu.

Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kipros Kiprianu, Ramadan’ın avukatının “Vasilik”i atlayarak sadece 22 aileye mektup göndermesini “cezai suç kapsamına girebilecek kabul edilemez davranış” olarak niteledi.

Politis’in “Kullanıcılara Mektuplar Cezai… Vasilik, Yerinden Edilmişlerin Taciz Edilmesinin Kabul Edilemez Olduğunu Belirtti” başlığıyla ön sayfasından verdiği, “Yukarı Polemidya’dan (Binatlı) Sonra Sıra Dromolakşa’da (Mormenekşe)” başlığıyla da iç sayfasında detaylandırdığı habere göre 31 Mayıs tarihli mektupta Ramadan’ın “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”ni tanımadığı, vasiliğin kiralama işlemi yapma hakkı olmadığı ve 5 Aralık 2002 tarihli kiralama işlemlerinin yasa dışı olduğu vurgusuna yer verildi.

“D. Papahrisostomu DEPE” avukatlık bürosundan bir avukatın imzasını taşıyan mektupta Ramadan’ın, üzerine ev yapılan arazisini, kira sözleşmesiyle değil tam muteber tapu ile adlarına devretmek üzere, verecekleri bir karşılığa mukabil “Vasiliğe” veya kiracılara verme niyeti ortaya konuluyor. Mektupta avukatın, gerek şahsen gerek oluşturacakları bir komite olarak 22 Rumla detayları ve genel süreci görüşmeye ve bilgi vermeye niyetli olduğu da kaydedildi.

Gazete, Ramadan’ın Rum avukatının “Vasilik” ile temas etmeden doğrudan Mormenekşe’de sakin 22 Rum aileye mektup göndermesinin Rum İçişleri Bakanlığı’nda “benzeri görülmemiş ağır tahrik” olarak algılandığına dikkat çekti. Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun da önceki gün bu gelişmeyi fiili durumun uzaması ve Rum yönetiminin içerisinde bulunduğu belirsizlikle ortaya çıkan devasa zorlukların yeni bir göstergesi olarak nitelediği kaydedildi.

Mormenekşe’deki vakanın ilk olmadığı, Aralık 2017’de de Yukarı Binatlı’da malı bulunan bir Kıbrıslı Türk’ün 52 Rum aileye benzer içerikte mektup gönderdiği hatırlatılan haberde “Vasiliğin” Binatlı’daki durumla ilgili “Bu mallar Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne geçti. Vasiliğin onayı olmadan ve işgal sona erene kadar bu mallarla ilgili hiçbir alışverişe veya kullanıma izin verilmez” açıklaması hatırlatıldı ve Mormenekşe’deki duruma da aynı şekilde yaklaştığı kaydedildi.

Gazete Rum İçişleri Bakanlığı’nın, kamu çıkarı ya da göçmenlerin kendi evlerini yapmaları için kullanılan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili bugüne kadar yaptığı “dostane anlaşmalarda, konut için kullanıldıkları hallerde bu malların devlet tarafından edinilmesi yolunun tercih edildiğini”  hatırlattı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kipros Kiprianu’nun, Ramadan’ın avukatının “Vasiliği” atlayarak sadece 22 Rum’a mektup göndermesini “cezai suç sayılabilecek kabul edilemez davranış” diye nitelediğini ve “çünkü yasaya göre Kıbrıs Türk malları gerek Kıbrıslı Türklerin gerek Kıbrıslı Rum yerinden edilmişlerin haklarının korunması maksadıyla Vasiliğin tasarrufundadır. Dolayısıyla avukat, ailelere değil Vasiliğe başvurmak zorundaydı” dedi.

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