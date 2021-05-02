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İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile sessiz sedasız evlendi

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İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümüne İbrahim Tatlıses'in evlilik sürprizi damga vurdu.
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile sessiz sedasız evlendi

İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümüne İbrahim Tatlıses'in evlilik sürprizi damga vurdu. Ünlü sanatçı kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karayaka ile evlendiğini duyurdu.

İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı.

İbo Show'un son bölümünde bomba bir itiraf geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor.

Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

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