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Ibrahimovic: Materazzi’yi hastanelik etmek için 4 yıl bekledim

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Dünya futbolunun sembol isimlerinden Zlatan Ibrahimovic İtalya'da forma giydiği dönemde Marco Materazzi ile yaşadığı bir anısını anlattı.
Ibrahimovic: Materazzi’yi hastanelik etmek için 4 yıl bekledim

Şu sıralar hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan ve İtalya'ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic GQ'ya verdiği röportajda Marco Materazzi'den nasıl intikam aldığını anlattı.

Materazzi'nin ona zarar vermeye çalıştığını söyleyen Zlatan “Ben Juventus'ta oynarken Juve-İnter maçında bir katil gibi benimle mücadeleye girdi ve canımı acıttı bu sorun değil ama sert olmanın iki yolu var bunlardan biri size zarar vermeyi amaçlıyor ve o da bana kesinlikle zarar vermeyi amaçladı” dedi.

Marco Materazzi'nin yaptığı faulu asla unutmayan Zlatan “Bana yaptığı faulden sonra sahayı anlık olarak terk ettim ve teknik direktör Fabio 'Seni çıkaracağım' dedi. Ona ‘Hayır, devam edeceğim’ dedim ama sadece iki dakika sonra çok fazla acı çekmeye başladım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bu yaptığını asla unutmadım. Daha sonra InterBarcelona ve Milan'a transfer oldum” diyerek devam etti.

4 yıl kin tutuğunu belirten 38 yaşındaki golcü şunları söyledi:

“Milan ile oynadığım ilk derbide İnter'e karşı çok hırslıydım. Tribünler bana tepkiliydi ve bu beni motive etti. Ama kontrollü olmazsanız bu iyi değildir, aptalca bir şey de yapabilirsiniz. Bir penaltı aldım ve bana faulü yapan kimdi? Materazzi. Penaltıyla 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda, Materazzi bana doğru koşuyordu ve onu bir tekvando tekmesiyle hastanelik ettim. Dejan Stankovic yanıma gelip, ‘Bunu neden yaptın?’ diye sordu. Ona, ‘Bu anı dört yıldır bekliyordum. Sebebi bu.’ diye cevap verdim.”

Son olarak formasını giydiği LA Galaxy’den ayrılan ve şu anda boşta olan Ibrahimovic’in Milan ile tekrar anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor. Zlatan geçen sezon LA Galaxy'de 31 maçta 31 gol 8 asist yaptı.

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