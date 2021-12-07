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Ibrahimovic, Türk Hayranlarından da Tepki Toplayacak!

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Ibrahimovic, Türk Hayranlarından da Tepki Toplayacak!
Ibrahimovic, Türk Hayranlarından da Tepki Toplayacak!

Kendisi hakkında 'tanrı' benzetmesi yaparak pek çok futbolseverin tepkisini toplayan Ibrahimovic, yeni kitabında Türk Milli futbolcusu Hakan hakkında küçümseyici ifadeler kullandı. Ibrahimovic, Eriksen üstünden Hakan'a sert sözler söyledi. Milan'da arası açılan ikilinin bağları tamamen kopacak.

Milan'da futbol kariyerine devam eden 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu kez Hakan Çalhanoğlu hakkında gündem olacak sözler kullandı. Tecrübeli futbolcu, yeni kitabı Adrenalin'de Hakan'dan küçümseyici ifadelerle bahsetti.

Ibrahimovic, Türk futbolseverlerin de sevgisini kaybedecek! Hakan hakkında skandal sözler

"BENİM SAYEMDE GELİŞTİ"

Zlatan, kitabında Hakan'la ilgili, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden aslında hiç teklif gelmemişti" ifadelerini kullandı.

 

Ibrahimovic, Türk futbolseverlerin de sevgisini kaybedecek! Hakan hakkında skandal sözler

ARALARI BOZULDU

İbrahimovic ve Hakan, Milan'da yakın arkadaşlık kurmuş ve saha içinde iyi bir uyum yakalamıştı. Ancak bir maçta Zlatan, Türk Milli futbolcusunu azarlayınca dostluk bozuldu. Hakan, Ibrahimovic'le paylaştığı fotoğrafları sildi.

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