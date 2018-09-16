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Ibrahimovic'ten enfes gol (Video Haber)

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ABD MLS'te LA Galaxy forması giyen Ibrahimovic, yine çok konuşulacak bir gole imza attı.
Ibrahimovic'ten enfes gol (Video Haber)

Amerika'ya transfer olduktan sonra kendine has goller atmaya devam eden Ibrahimovic, kariyerinin 500. golünü Toronto ağlarına bıraktı.

YİNE KENDİNE ÖZGÜ BİR GOL ATTI : Toronto'nun LA Galaxy'yi 5-3 yendiği maçta Ibrahimovic attığı muazzam gol maça damga vurdu. Karşılaşmanın 43. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada sağ ayak dışıyla şık bir vuruş yapan İsveçli yıldız kariyerinin 500. golünü attı.

Kariyeri boyunca akıllara kazınan birçok çarpıcı gole imza atan Ibrahimovic, 500. golünde de yine uzun yıllar unutulmayacak bir gol attı.

 

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